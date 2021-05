Friedrichshafen/Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Leinen los für Lack und Leder – Veranstalter des Torture Ship will am 4. September ablegen und berichtet, was an Bord passiert

Lack, Leder, Latex und ganz viel schriller Fetisch locken jährlich tausend Zuschauer an die Piers in Konstanz und Friedrichshafen. Dieses Jahr hat der Veranstalter die Fetischparty an Bord der MS Baden von Juni auf September verlegt. „Sex gibt es bei uns an Bord nicht, da geht es für manche fast langweilig zu“, sagt er.