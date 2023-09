In Deutschland fehlen für das aktuelle Schuljahr 14.466 Lehrerinnen und Lehrer. Das hat eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland ergeben, an der alle 16 Kultusministerien teilgenommen haben. Den größten Mangel verzeichnet Nordrhein-Westfalen mit 6715 Vollzeitstellen, während in Bayern und im Saarland keine Stellen unbesetzt sind. Baden-Württemberg fehlen 475 Lehrkräfte. Doch wie ist die Lage im Bodenseekreis? Der SÜDKURIER hat bei zufällig ausgewählten Schulen in Friedrichshafen nachgefragt.

Knappe Besetzung an den Grundschulen

Anke Beck ist die Konrektorin und kommissarische Schulleiterin der Albert-Merglen-Schule. Momentan beschäftigt sie 15 Lehrkräfte an ihrer Schule, davon neun in Teilzeit. „Bei uns sind aktuell alle Stellen besetzt, beziehungsweise sind wir aktuell ausreichend mit Lehrerstunden versorgt und wir können alle Fächer abdecken“, schreibt sie auf Anfrage. Ähnlich sieht es auch in der Pestalozzi-Schule aus. Hier sind es zum Schulstart 28 Lehrkräfte. „Wir sind also noch gut besetzt“, so Konrektorin Ute Lang.

Markdorf/Friedrichshafen Zwei Grundschulen, keine Rektoren – und keine Bewerber in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Das Gleiche bestätigt auch Monika Schellhaase, die Anfang September die Schulleitung der Grundschule in Ailingen übernommen hat. An ihrer Schule arbeiten derzeit 20 Lehrerinnen und Lehrer und eine Lehramtsanwärterin. Der Pflichtunterricht sei damit abgedeckt. Kapazitäten für Arbeitsgruppen, Förderstunden oder Ähnliches gebe es jedoch nicht. „Sollten Lehrkräfte krankheitsbedingt ausfallen, stehen wir vor einem großen Problem, da wir keine Vertretungsstunden haben“, sagt sie. Aufgrund der Größe könnten sie Klassen auch nicht zusammenlegen. In diesem Fall würde das einen vorübergehenden Unterrichtsausfall bedeuten. „Trotzdem sind wir dankbar, dass wir an unserer Schule ausschließlich ausgebildete Lehrkräfte für den Unterricht haben und keine Quer- oder Direkteinsteiger“, sagt Schellhaase. „Wir wissen, dass dies in anderen Regionen des Landes ganz anders aussieht.“

Bodenseekreis ist ein beliebter Standort

Das bestätigt auch Stefan Meißner vom Regierungspräsidium Tübingen: „Der Bodensee ist eine Region, wo Lehrerinnen und Lehrer hinwollen.“ Aktuell sei der Arbeitsmarkt ein Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet, dass es nicht genügend Bewerber für offene Stellen der Arbeitgeber gibt. Arbeitnehmer profitieren von der derzeitigen Situation, da sie eine entsprechende Auswahl haben. „Leute, die Lehrer oder Lehrerin werden wollen, die wollen das nicht an jedem Ort sein“, erklärt Meißner. „Die räumliche Mobilität ist ein großes Thema im Lehramt.“ Anders als der Bodenseekreis haben Regionen wie der Zollernalbkreis oder der Landkreis Biberach Probleme, Lehrstellen ausreichend zu besetzen. „Am Bodensee gibt es sicher keine überdurchschnittlichen Löcher“, bestätigt er.

Stefan Meißner, Pressesprecher für Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Tübingen. | Bild: RP Tübingen

Probleme an den weiterführenden Schulen

Axel Ferdinand, Schulleiter des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, startet laut eigener Aussage gut gestimmt und entspannt in das neue Schuljahr: „Für dieses Schuljahr sind wir gut besetzt.“ Mit 90 Kolleginnen und Kollegen seien alle Klassen und Lerngruppen besetzt. Vergangenes Jahr ist das nicht der Fall gewesen. „Wir sind mit 25 bis 30 unbesetzten Stunden ins Schuljahr gestartet“, erklärt er. „Die 100 Prozent an Lehrkräften hatten wir erst im Laufe des Halbjahres.“ Grund dafür seien einzelne Stellen, die zum Ende der Sommerferien weggefallen seien, da Lehrkräfte an anderen Schulen angefangen haben. Ein ähnliches Problem gibt es laut Ferdinand auch bei den Berufseinsteigern: „Wir verlieren Referendare an andere Bundesländer, weil wir nicht genügend feste Stellen haben.“

Bodenseekreis 122 neue Lehrkräfte in Markdorf vereidigt: Sie haben Bock auf ihre Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Anders sieht es an der Hugo-Eckener-Schule aus. „Wir haben dringend und mehrfach eine Lehrkraft mit dem Fach Deutsch gesucht“, erklärt Schulleiterin Sabine Harsch. „Eine Besetzung ist nicht erfolgt.“ Zunächst mangelte es laut Harsch im ersten Verfahren Anfang des Jahres an geeigneten Lehrkräften. In der zweiten Phase im Juli habe es dann keinen Bewerber mehr gegeben.

So viele Lehrerstellen sind im Bodenseekreis unbesetzt Für das Schuljahr 2023/24 wurden 33 Stellen mit neuen Lehrkräften besetzt, fünf Stellen blieben unbesetzt. Diese setzen sich wie folgt zusammen: vier Lehrstellen für die Gemeinschaftsschule – davon eine für die Sekundarstufe I (Klasse fünf bis zehn) und drei im Gymnasialbereich – und eine Fachlehrerstelle. Das liegt laut Dr. Stefan Meißner vor allem daran, dass nicht alle Lehrkräfte an einer Gemeinschaftsschule unterrichten wollen, obwohl sie die Berechtigung hätten.

Doch zum Ausfall von Unterricht kommt es dieses Schuljahr nicht. „Aufgrund unserer sehr guten Kooperation im Berufsschulzentrum konnten wir eine Deutsch-Lehrkraft aus der Nachbarschule in Form einer Abordnung gewinnen“, so Harsch. Das bedeutet, dass eine Lehrkraft an ihrer Stammschule bleibt, für einen gewissen Zeitraum aber auch an einer anderen Schule unterrichtet. So arbeiten beispielsweise an der Claude-Dornier-Schule laut Schulleiter Stefan Oesterle 20 Teilabordnungen zuzüglich der 110 festen Lehrkräfte.

„Man muss sich irgendwie helfen“

Abordnungen oder Versetzungen sind Konsequenzen von unbesetzten Stellen, wenn an anderen Orten ein Überhang an Lehrern herrscht, sagt Stefan Meißner. Eine andere Möglichkeit seien befristete Verträge für nicht grundständig ausgebildete Lehrkräfte, die beispielsweise in der Erwachsenenbildung oder als Erzieher mit Jugendlichen gearbeitet haben. „Man muss sich irgendwie helfen“, sagt er. „Haben wir lieber gar niemanden oder haben jemanden, der nicht grundständig ausgebildet ist, dem wir das aber zutrauen?“