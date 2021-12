Mal wird ein mit Sternen geschmücktes Fenster eines Hauses beleuchtet, mal ist im Holzstoß oder in einem Bauernschrank eine weihnachtliche Szene zu entdecken, mal eine Gartenbank geschmückt oder gar ein Hühnerhaus dekoriert. Genau 24 Freiwillige hätten sich in diesem Jahr für die Teilnahme an der vorweihnachtlichen Aktion bereit erklärt, berichtet Sabine Schmidt, die die Aktion gemeinsam mit Stefanie Erhard und Dagmar Stauss organisiert hat. Dabei ist ihr der Hinweis wichtig, dass sie nur die Adressen sammeln. „Die eigentliche Arbeit haben die kreativen Klufterner, die ihre Fenster und Türchen schmücken“, so Sabine Schmidt.

Die Türchen 1. Pfarrhaus, Gangolfstraße 3

2. Betreutes Wohnen,

Markdorfer Straße 68

3. Im Winkel 7

4. Markdorfer Straße 102

5. Warinstraße 21

6. Hoher Weg 40

7. Hoher Weg 48

8. Im Häldele 3

9. Tannenriedweg 19

10. Lorenzweg 12

11. Föhnweg 10/1

12. Gansbühlweg 1

13. Riedheimer Straße 54

14. Hugenloh 5

15. Königsäcker 24

16. Weteschenweg 18

17. Kindergarten, Weteschenweg 2

18. Grundschule, Markdorfer Straße 97

19. Föhnweg 6

20. Hoher Weg 46

21. Rudpertstraße 14

22. Hubenring 7

23. Holzgasse 22

24. Pfarrkirche St. Gangolf

Einige Leute treffen sich täglich, um gemeinsam zum aktuellen Türchen des lebendigen Adventskalenders zu gehen. Jeder Haushalt gestaltet seinen Moment des Öffnens anders und ganz individuell. „Bei uns haben mein Mann und meine Tochter Trompete gespielt. Am 4. Dezember gab es Barbarazweige, dann verteilte jemand Papierröllchen mit einer weihnachtlichen Geschichte und bei anderen gab es Plätzchen oder einen Schluck Punsch“, nennt Sabine Schmidt ein paar Beispiele. Sie freue besonders der generationenübergreifende Aspekt. „Nicht selten gibt es in der Familie ein Motto, dass Oma und Enkelkinder gemeinsam umsetzen.“

Poppig, festlich oder traditionell: Bei der Gestaltung der Türchen des lebendigen Adventskalenders sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. | Bild: Claudia Wörner

Anderen Menschen eine kleine Freude zu schenken, sei die Motivation der Beteiligten. Zu ihnen gehört Monika Liewer, die im Hoher Weg wohnt. Erst am 20. Dezember reiht sie sich mit ihrer wunderschön dekorierten Gartenbank in den Adventskalender ein. „Deshalb ist sie noch nicht ganz perfekt“, sagt sie. Mit von der Partie sei sie, da die Aktion einfach Spaß bereite und sie sowieso Freude am Dekorieren habe.

Kleine Überraschungen zu gewinnen

An jedem Schild, das vor Ort mit Datum auf das Türchen des Adventskalenders hinweist, hat sich ein Buchstabe versteckt. „Alle zusammen ergeben ein Lösungswort“, erklärt Sabine Schmidt. Eingetragen auf dem Flyer, der in der Kirche St. Gangolf ausliegt, kann es an Heilig Abend beim Krippenspiel abgegeben werden. „Zu gewinnen gibt es kleine Überraschungen“, kündigt die Vertreterin des Organisationsteams an. Das Krippenspiel findet an Heilig Abend um 16.30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche statt. Beteiligt sind das Vororchester Kluftern, der Engelschor und eine Krippenspiel-Gruppe, die coronabedingt nur aus vier Kindern besteht. Mit dabei sein können maximal 40 Haushalte, die sich unter E-Mail kluftern.bodensee@gmail.com anmelden müssen.

Kreativ und mit einer extra großen Portion Liebe: Die Tür des lebendigen Adventskalenders in der Markdorfer Straße 102 erfreut Groß und Klein gleichermaßen. | Bild: Claudia Wörner

Auch über den 24. Dezember hinaus kann man sich an den Fenstern und Türchen freuen. Bis zum 30. Dezember werden sie beleuchtet und laden Besucher und Spaziergänger zum Schauen und Staunen ein. Etwa acht bis neun Kilometer lang ist die Runde.

Eigentlich ist das Türchen von Monika Liewer erst am 20. Dezember an der Reihe. Die Bank vor ihrem Haus ist aber bereits jetzt ein vorweihnachtlicher Hingucker. | Bild: Claudia Wörner