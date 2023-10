Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bodenseekreises blickt das Jahrbuch „Leben am See“ auf die unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten des Zusammenlebens in der Region aus Sicht von Politik, Wirtschaft, Natur und Gesellschaft. Nun wurde die druckfrische 41. Ausgabe der Chronik im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus vorgestellt.

Auch das 50-jährige Bestehen des Bodenseekreises sei eine Erfolgsgeschichte in Sachen Zusammenleben, sagte Landrat Luca Wilhelm Prayon. „Aktuell stehen wir vor epochalen Herausforderungen.“ Als erstes großes Thema nannte Prayon die Integration. Hätten doch mehr als 50 Prozent der Kinder im Bodenseekreis einen Migrationshintergrund und bei ebenfalls 50 Prozent der Familien werde zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Mit Blick auf die Generationen als zweites Thema appellierte der Landrat, insbesondere, die älteren Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Als dritte Herausforderung nannte er die finanzielle Ungleichheit. So sei im Jahrbuch ein toller Beitrag über die Tafeln zu finden. „Abends eine Pizza für 15,80 Euro zu essen können sich viele nicht leisten“, stellte Prayon fest. Umso wichtiger sei es, keinen in der Gesellschaft zu vergessen.

Leben am See sei ja einerseits Alltag, sagte Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand. „Aber ich nehme immer wieder aufs Neue unsere Region und Landschaft mit ihren außergewöhnlichen Menschen wahr.“ Immer wieder staune er, wie viel es zu entdecken gebe. Es gebe viele treue Leser des Jahrbuchs. „Auch in dieser Ausgabe können sie wieder das Neue, Unbekannte, Vertraute und Vergessene entdecken“, so Brand. Es lohne sich ins Buch zu schauen, darin zu blättern und zu lesen.

Brands besonderer Dank galt dem Redaktionsteam Stefan Feucht und Silja Maucher vom Kulturamt des Bodenseekreises. Zusammen stellten sie das Jahrbuch mit seinen 35 Beiträgen auf 464 Seiten vor. Nach 40 Jahren beim Verlag Senn ist es erstmals beim Gmeiner-Verlag erschienen. „Das ‚Leben am See‘ ist ein bisschen wie ein Gedächtnis der Region“, sagte Feucht. Das Zusammenleben sei gerade im Zeitalter des Individualismus von großer Bedeutung.

Im Jahrbuch zu finden sind zum Beispiel Geschichten über den Jugendgemeinderat in Überlingen, die Kinderstiftung Bodensee, wie sich die ältere Generation im Markdorfer Mehrgenerationenhaus mit den digitalen Medien beschäftigt, über die queere Jugend am Bodensee, das neue Ortskonzept von Neukirch und wie Integration durch Sport gelingen kann. Es geht um aktuelle Themen wie Klimaanpassung und Klimaschutz, die Zukunft der Mobilität in der Region und Erfahrungen von Migranten ebenso wie um geschichtliches wie ein denkmalgeschütztes Haus in Bermatingen oder die Historie der Fischerei im Bodenseekreis.

Die Tettnanger Mundartdichterin Ingrid Koch steuerte humorvolle Einblicke ins Kleinstadtleben zwischen Spießigkeit und Geborgenheit, launige Anekdoten zum Schmunzeln, bei. Barbara Wagner, die im Jahrbuch über die Sicht der Klimaaktivisten schreibt, sprach mit Leon Beck, Initiator der Friedrichshafener LocalZero-Bewegung über den Klimawandel und den Weg zu einer klimaneutralen Zukunft. „Wir müssen uns deutlich machen, dass wir die Zukunft gestalten können und das am besten gemeinsam“, so Beck.

Musikalisch umrahmte Jazzmusiker Michael T. Otto zusammen mit Heiner Merk am Kontrabass den Abend. Ein besonderer Hörgenuss war Ottos Spiel auf dem synthetischen Schneckenhorn. Auch um dieses exotische Musikinstrument dreht sich ein Beitrag im Jahrbuch.