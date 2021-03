Friedrichshafen vor 1 Stunde

Lastwagen bleibt in Gartengrundstück stecken – Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauert an

Ein Lastwagen ist am Mittwochvormittag in einem Garten in der Ravensburger Straße in Friedrichshafen stecken geblieben – und steht dort immer noch. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Für Autofahrer gibt es keine Beeinträchtigungen.