Strömender Regen kann die Begeisterung seiner Fans nicht stoppen. Während Edwin Rosen seine melancholischen Lieder ins Mikrofon singt, stehen, wippen und tanzen sie dicht gedrängt, mal mit, mal ohne Regenschirm im Innenhof vom Kulturhaus Caserne. Als er das Titellied seiner Sommertour „Mit leeren Händen“ ankündigt, jubeln sie und singen mit. Auch das Atrium ist randvoll mit feiernden Gästen. Hier begleiten die „Soeckers“ zunächst den marokkanischen Musiker Taha Bouzaidi, etwa beim französisch-spanisch-arabischen Song „Africaan Marokaan“. Dann intonieren sie über griffigen Gitarrenklängen und geradem Schlagzeug nachdenkliche Texte wie „Nie wieder“ oder „Bahnhofsgrau“.

Edwin Rosen begeistert seine Fans trotz strömenden Regens. | Bild: Corinna Raupach

Für viele hat diese Lange Nacht der Musik etwas Befreiendes. „Ich habe mich seit Wochen auf diesen Tag gefreut“, sagt ZU-Student Tarek. Ein Besucherin erzählt, sie gehe zum ersten Mal seit Monaten wieder aus. Eine andere hat sich spontan entschieden, den Abend hier zu verbringen. „Es ist toll, für jeden etwas“, sagt sie. Auf drei Bühnen spielen vom Nachmittag bis in die Nacht 18 verschiedene Künstler oder Ensembles und präsentieren dabei Musik in vielen Facetten.

Bodensee Von den Toten Hosen bis Sarah Connor: Diese Künstler spielen 2022 Konzerte am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Den Anfang macht die Fischbacher Band „Radioactive Honey“ mit so mitreißendem wie anspruchsvollem Rock. Zu virtuosen Soli auf Gitarre und Keyboards mischt Ferdinand Gutemann den beweglichen Bass, Luca Knesevic wirbelt am Schlagzeug und legt ungebremste Energie in seine Stimme. Im Kontrastprogramm in der Werkstatt erschafft das „Project Resonance“ zwischen Querflöte und Gitarre einen filigranen Klangkosmos. Alain Wozniak und Péter Bácsi erzählen in mal fließenden, mal flirrenden Tönen die Geschichte des Tangos nach Piazzolla und erstaunen mit nahezu unendlichen Flötenlinien bei „Entr‘ Acte“ von Jacques Ibert. Im Atrium liest Micha Kunze aus seinem „Brief an mein jüngeres Selbst“, dem er unter anderem mitgibt: „Wer nie nein sagt, sagt auch nie wirklich ja.“ Dazu singt Kilian Mohns mit hoher Stimme und viel Gefühl.

Das Ensemble Minifaktur tritt als Jazzcombo mit Frontfrau auf (von links): Ulrich Murtfeld, Lea Polanski, Torsten Wenz und Alexander Broschek. | Bild: Corinna Raupach

In dieser Vielfalt geht es weiter: Geigerin Lir Vaginsky und ihre Mutter Hila Karmi am Cello spielen Werke von Bach, Mozart und Piazzolla. Ihr wortloses Einvernehmen reicht über die farbenreiche Sprache ihrer Instrumente hinaus – sie lächeln einander zwischen den Sätzen zu und verständigen sich durch Gesten. Der Männerchor Fischbach gibt im Hof sein erstes Konzert seit zwei Jahren und hat unter Erich Hörmanns Leitung nichts von seiner differenzierten Fülle verloren. Er wechselt sich ab mit dem Chor der Zeppelin-Universität, den Nikolai Gersak dirigiert. Das Ensemble Minifaktur tritt als Jazzcombo mit Lea Polanski als Frontfrau an der Flöte auf. Selbstironisch singt „BÄR“ von Erlebnissen mit einer Flasche Amaretto in der Küche, Titus Waldner begleitet seine Songs mit Loops und Effekten und bildet auf der Bühne sein eigenes Universum. Zur Musik diverser DJs wird bis in die Nacht weitergefeiert.

Der Fischbacher Männerchor singt im Wechsel mit dem Chor der Zeppelin-Universität. | Bild: Corinna Raupach