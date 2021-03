Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 18 Minuten

Abstand halten, Maske tragen und Kreuzchen setzen: Der Wahlsonntag in Friedrichshafen

12.000 Wähler haben in Friedrichshafen allein bis Freitag ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Andere werfen ihren Stimmzettel am Wahlsonntag lieber vor Ort in die Wahlurne. Wie läuft der Wahlsonntag unter Coronabedingungen? Wir haben uns umgesehen.