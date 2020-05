Friedrichshafen vor 3 Stunden

Ladendieb verliert auf der Flucht Geldbeutel und Mobiltelefon

Ein 38-Jähriger ist nach Polizeiangaben am Donnerstag in einem Baumarkt in Friedrichshafen beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Zunächst gelang dem Mann ein waghalsiger Fluchtversuch.