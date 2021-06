Friedrichshafen vor 24 Minuten

Kurz vor dem Unwetter: Wasserschutzpolizei rettet Schwimmer aus gefährlicher Situation

Eine Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat am Montagabend einen 34-jährigen Schwimmer an Land gebracht. Mit Einsetzen des Sturm hätte sich der Mann nach Polizeiangaben sonst in höchster Lebensgefahr befunden.