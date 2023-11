Unter dem Motto „Kunst für Kinder“ nahm die Kluftinger Kleinkunstbühne erstmals das junge Publikum in den Blick. Es fühlten sich so viele angesprochen, dass 100 Stühle im Bürgerhaus in Kluftern für das Nachwuchspublikum nicht reichten.

Den Auftakt machte die Konstanzer Kinderbuchautorin Veronika Fischer mit ihrem Buch „Krawall im Stall“. „Es kommt bestimmt ein Esel darin vor“, rief ein Mädchen, das sich das Plakat zur Kinderveranstaltung genau angeschaut hat. Ja, er heißt Heribert, und sein Freund der Stier heißt Fernando. Geschrieben habe sie das Buch, weil ihr kleiner Sohn Arthur gefragt habe, was Ochs und Esel eigentlich im Stall der Weihnachtskrippe machen, erzählte Fischer. Heraus gekommen ist eine lustige Weihnachtsgeschichte nur mit Tieren. Anschließend hatten die Kinder Zeit, in der kleinen Bibliothek im Bürgerhaus viele weitere Kinderbücher zu entdecken.

Und schon war Jongleur Moritz Rosner an der Reihe. Obwohl erst 20 Jahre jung, hat er bei Weltmeisterschaften bereits eine Goldmedaille gewonnen. Das Besondere ist, dass er mit seinen in buntem LED-Licht leuchtenden Keulen im Dunkeln jongliert. „War das cool?“, fragte Martin Hattenberger, Organisator der Kluftinger Kleinkunstbühne, nach der Show. „Die Musik hat genau zu den Farben gepasst“, rief ein Mädchen. Eine andere kleine Zuschauerin habe sich gefragt, ob Moritz eigentlich drei Arme und Hände habe. Anschließend gab es noch Tipps für Jonglieranfänger vom Meister, der mit acht Jahren mit dem Jonglieren begonnen hat.

Schließlich sorgte Martin Hattenberger selbst mit verblüffenden Zaubertricks für magische Momente. Zusammen mit seinen kleinen Assistenten Bella, Melina und Moritz verwandelte er bunte Punkte auf einem Tuch in Smarties, Seifenblasen in einen Lolli und holte Münzen aus Kinderohren. „Die Kluftinger Kleinkunstbühne soll für alle da sein“, sagte Hattenberger und dankte allen, die die kostenlose Veranstaltung möglich gemacht haben.