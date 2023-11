„Kürzt uns nicht weg!“ steht in Großbuchstaben auf der Postkarte. Unter diesem Motto laufen derzeit bundesweit Aktionen, Demonstrationen und Petitionen für die Stärkung der Freiwilligendienste. Auch in Friedrichshafen haben rund 25 Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis) des Deutschen Jugendherbergswerks Karten an Bundesabgeordnete geschrieben. Dahinter steckt eine Protestaktion.

Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges Soziales oder Freiwilliges Ökonomisches Jahr (FSJ/FÖJ) – all diese Dienste werden vom Bund finanziert. Aktuell sind es 121 Millionen Euro für die Jugendfreiwilligendienste und 207 Millionen Euro für den Bundesfreiwilligendienst, die in die Förderung einfließen. Der Entwurf für den Haushaltsplan 2024 sieht in den Bereichen erhebliche Kürzungen von 25 beziehungsweise 53 Millionen Euro vor.

Das sagt das zuständige Ministerium Mit den Kürzungen hält sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) an strikte Vorgaben, so ein Sprecher des Ministeriums. Die Freiwilligendienste seien aus Sicht der Bundesregierung ein wichtiger Baustein für das gesellschaftliche, inklusive und interkulturelle Miteinander. Trotzdem sehe sich das BMFSFJ in der Verantwortung, den Haushaltsplan der Schuldenbremse und der besonderen Herausforderungen dieser Zeit anzupassen. Die Spielräume für die erforderlichen Kürzungen seien sehr klein, da rund 90 Prozent des BMFSFJ-Haushalts bereits durch gesetzliche Ausgaben gebunden sind. Daher seien unter anderem die Freiwilligendienste davon betroffen. Das Ministerium stehe aber mit zentralen Akteuren im Austausch, um die Dienste „trotz dieser herausfordernden finanziellen Situation bestmöglich zu sichern.“

Aktuell leisten rund 100.000 Menschen einen Freiwilligendienst in Deutschland. So viele Plätze wird es in Zukunft als Folge der Kürzungen nicht mehr geben. „Wollen Sie langfristig wirklich jeden dritten Freiwilligendienst-Platz streichen und somit vielen jungen Menschen eine tolle Erfahrung verwehren, sich sinnstiftend für die Gesellschaft zu engagieren?“ heißt es auf der Rückseite der Postkarten, die an die Abgeordneten gerichtet sind.

Mit der Postkarte wollen Freiwillige wie Fenna Kunst dazu beitragen, dass auch andere junge Leute in Zukunft die gleichen Chancen wie sie selbst haben. | Bild: Lisa Sperlich

Erfahrungen helfen beim Erwachsenwerden

Fenna Kunst und Lena Jachenholz sind zwei der Bufdis, die sich am Montag an der Postkartenaktion beteiligt haben. Seit August und September leisten die beiden ihren Dienst beim Deutschen Jugendherbergswerk (DJH). Sie selbst sind von den Kürzungen nicht betroffen, ihre Nachfolger jedoch. „Wir haben es jetzt gut, aber nach uns wird das vielleicht nicht mehr möglich sein“, sagt Lena Jachenholz. Die 18-Jährige arbeitet als Freiwillige im Hauptverband des DJH und hilft bei organisatorischen Aufgaben im Büro mit. Nach dem Abitur hatte sie keine Idee, was sie machen möchte, und hat sich für den Freiwilligendienst entschieden, um „etwas für die Allgemeinheit zu tun“.

Ähnlich ist es auch Fenna Kunst ergangen, die ihren Dienst in einer Jugendherberge am Starnberger See leistet. Dort kümmert sie sich in erster Linie um die Rezeption und andere kleine Aufgaben, die anfallen. „Für mich ist das ein guter Ausweg, um einen Blick ins Erwachsenenleben zu bekommen“, erzählt die 19-Jährige aus Niedersachsen. Für den Freiwilligendienst ist sie von zuhause ausgezogen und hat gelernt, selbst Wäsche zu waschen, zu kochen und zu putzen. „Man wird einfach selbstständiger“, sagt sie.

Die beiden sind froh über die Chance, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig persönliche und berufliche Erfahrungen zu sammeln. Dass diese Gelegenheit in Zukunft nicht mehr für alle möglich sein wird, sei sehr schade. „Wir machen zwar nur Kleinigkeiten“, sagt Fenna. „Aber wer macht diese Aufgaben, wenn wir nicht mehr da sind?“

Freiwilligendienste werden unattraktiv

Die Folgen der Kürzungen werden auch Einrichtungen und Träger zu spüren bekommen. Laut dem Bundesarbeitskreis FSJ bedeuten die Sparmaßnahmen auch Abstriche in der Qualität der pädagogischen Betreuung und Vielfalt der Einsatzstellen. Insgesamt würde der Freiwilligendienst langfristig an Attraktivität und Qualität verlieren. „Letztlich ist davon auszugehen, dass die Kürzungen auch dazu führen, dass sich Träger ganz aus den Freiwilligendiensten zurückziehen müssen“, so der Arbeitskreis in einer Pressemitteilung.

Für die Einrichtungen bedeuten weniger Stellen für Freiwillige demnach gleichzeitig schwierigere Chancen auf die Gewinnung von Fachkräften, an denen es momentan grundsätzlich mangelt. Das bestätigt auch Moritz Bachmann, der Hausdirektor im Häfler Pflegeheim Königin Paulinenstift. Die meisten seiner Mitarbeiter haben ihm zufolge selbst in ihrer Jugend einen Freiwilligendienst gemacht und seien so in den Pflegeberuf gekommen.

„Die geplanten Kürzungen senden ein absolut falsches Signal“, meint Moritz Bachmann, Hausdirektor vom Königin Paulinenstift in Friedrichshafen. | Bild: Königin Paulinenstift

„Für uns als Arbeitgeber ist eigentlich das Wichtigste am FSJ und BFD, jungen Leuten einen Einblick in eine Einrichtung zu geben, mit der man keine Berührungspunkte hat oder die einen sogar abschreckt“, sagt Bachmann. Viele, gerade junge Leute, hätten Vorurteile oder falsche Vorstellungen von Pflegeberufen. „Wir wollen weg von dem Bild, man muss auf dem Gang mitlaufen und Nachtschichten machen“, erklärt er. „So ist es heutzutage nicht mehr.“

Falsche Signale

Ein Freiwilligendienst sei auch für viele junge Leute aus dem Ausland eine Gelegenheit, in Deutschland Fuß zu fassen. „Wir sind in einer Phase, wo wir um jeden buhlen, der sich für die Branche interessiert“, sagt Moritz Bachmann. „Was ist es da für ein Zeichen, Mittel zu kürzen und damit dem ein oder anderen eine Chance zu verwehren?“ Sollte es in Zukunft weniger oder gar keine Bufdis mehr geben, würde der Betrieb normal weiterlaufen. „Trotzdem würde uns allen etwas fehlen, vor allem den Bewohnern“, sagt der Heimdirektor. „Wir alle profitieren von der Power und Neugier, die die jungen Leute mitbringen.“