Bereits bei einer Kundgebung am Montag hatte Oberbürgermeister Andreas Brand konkrete Hilfe und Unterstützung der Stadt für die Menschen, die aus der Ukraine nach Friedrichshafen kommen, angekündigt. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hat die Stadt laut Mitteilung aus dem Rathaus bislang Unterkünfte für rund 50 Flüchtlinge vorbereitet. Weitere sollen folgen – „von Wohnungen über Wohnheime bis hin zu Wohncontainern und zur Not und kurzfristig auch in Hallen“. Aber auch private Unterkünfte seien jetzt wichtig, betont Brand: „Helfen Sie mit Ihrem privaten Wohnraum und mit Ihrer Bereitschaft, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.“

Bodenseekeis Ukraine-Krieg: Mahnwachen in Überlingen und Langenargen geplant Das könnte Sie auch interessieren

Auch Dolmetscher für Ukrainisch-Deutsch werden gesucht, heißt es in dem Pressetext weiter. Im Moment gebe es außerdem einen großen Bedarf an Geld-, aber auch Sachspenden an Hilfsorganisationen, damit diese gezielt helfen können. Informationen zur Unterstützung für die Ukraine und Menschen, die von dort aus zu uns fliehen, hat die Stadt unter www.friedrichshafen.de/ukraine zusammengetragen. Die Seite werde laufend aktualisiert.

Friedrichshafen Zwei ukrainische Ärzte organisieren vom Bodensee aus spontane Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem hat die Stadt ein Infotelefon eingerichtet, das unter 0 75 41/2 03 21 38 und 0 75 41/2 03 21 39 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und donnerstags außerdem von 14 bis 16 Uhr erreichbar ist. Die Ukraine-Hilfe der Stadt ist außerdem per E-Mail an ukraine@friedrichshafen.de erreichbar.