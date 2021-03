Nach dem Aufbau von Teststrukturen für Mitarbeiter, für Schul- und Kita-Personal und für Häfler Schüler erweitert die Stadt Friedrichshafen ihr Testangebot nach eigenen Angaben um einen großen Baustein. „Wir wollen den Häflerinnen und Häflern so viel Schutz wie möglich bieten“, wird Oberbürgermeister Andreas Brand in einem Pressetext aus dem Rathaus zitiert. Laut Testverordnung des Bundes stehe jedem Bürger pro Woche mindestens ein kostenloser Test zu, der in Arztpraxen, Apotheken oder Testzentren gemacht werden kann. Häfler, die sich im Testzentrum testen lassen möchten, haben nun die Wahl zwischen zwei Anlaufstellen.

Testzentren, Öffnungszeiten, Anmeldung und Ergebnis-Information Testzentrum Alte Festhalle Dieses Testzentrum ist ab Donnerstag, 18. März geöffnet: von montags bis freitags täglich von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Das Testzentrum startet laut Mitteilung der Stadt zunächst mit bis zu vier Teststrecken für Bürgertests und kann bei Bedarf erweitert werden. Der Parkplatz an der alten Festhalle in der Scheffelstraße könne für den Besuch des Testzentrums und mit Parkscheibe für maximal eine Stunde kostenfrei genutzt werden. Testzentrum Innenstadt Auch das kleinere Testzentrum in der Eugen-Bolz-Straße im ehemaligen Friseursalon Bucher, in dem zuletzt das Briefwahl-Büro zur Landtagswahl war, startet am Donnerstag, 18. März. Hier sind Bürgertests von montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr möglich. Laut Stadtverwaltung werden im Testzentrum Innenstadt zwei Teststrecken angeboten. Termine online oder vor Ort Termine sind in beiden Testzentren im Zehn-Minuten-Takt möglich und können unter www.friedrichshafen.de/testzentrum gebucht werden. Buchungstermine sind aktuell bis 27. März angelegt, spätere Termine werden noch freigeschaltet. Die Bestätigung einer Buchung erfolgt per E-Mail. Zum Testtermin muss die E-Mail auf dem Smartphone oder als Ausdruck mitgebracht werden. Für jeden Testtermin wird ein QR-Code erzeugt und in die E-Mail eingebunden, der dann im Testzentrum gescannt wird. Etwa 15 bis 30 Minuten nach dem Test wird auch das Testergebnis per E-Mail das Testergebnis mitgeteilt.



Wer keine Möglichkeit hat, online einen Schnelltest in einem der beiden Häfler Testzentren zu buchen, kann während der Öffnungszeiten laut Mitteilung auch direkt zu den Testzentren kommen, muss dann aber mit Wartezeiten rechnen. Das Testergebnis kann vor Ort dann nach 15 bis 30 Minuten in Papierform abgeholt werden. Was es außerdem zu beachten gibt Zum Testtermin muss ein Ausweisdokument zur Identifizierung mitgebracht werden. Tests werden nur bei symptomlosen Personen genommen. Wer Symptome einer möglichen Corona-Infektion hat, sollte seinen Arzt telefonisch kontaktieren. Wie geht es nach dem Ergebnis weiter? Bei negativem Ergebnis wird laut Stadtverwaltung ein entsprechendes Dokument als Nachweis zur Verfügung gestellt. Bei positivem Ergebnis erhält die getestete Person zusätzlich zum Ergebnisnachweis einen Leitfaden des Landes. Unter anderem werde ein sogenannter PCR-Test mit Laborauswertung empfohlen. In jedem Fall müsse das Gesundheitsamt von der Stadt über das positive Ergebnis von Schnelltests informiert werden.

Für Oberbürgermeister Brand sei der Standort des Testzentrums Innenstadt aufgrund seiner Lage mitten in der Fußgängerzone von besonderer Bedeutung, heißt es weiter: „Dieses Testzentrum ist ein wichtiger Beitrag für Einzelhandel und Gastronomie und soll diese stützen, wenn hoffentlich bald weitere Öffnungen möglich sind, die ja dann vielleicht auch den Nachweis eines negativen Schnelltests voraussetzen.“

Bodenseekreis In diesen Orten im Bodenseekreis gibt es bereits Schnelltest-Zentren für Einwohner Das könnte Sie auch interessieren

Ehrenamtliche Helfer unterstützen Stadt

Die Abstriche im Nasenraum werden der Mitteilung der Stadt zufolge von Mitarbeitern der Johanniter abgenommen. Die gesamte Organisation der Testzentren werde von der Stadt verantwortet, tatkräftige Unterstützung komme von städtischem Personal und Ehrenamtlichen aus den Vereinen. „Die ehrenamtliche Unterstützung ist für uns eine enorme Hilfe und Entlastung – ohne sie wäre eine solche Aufgabe über Wochen oder sogar Monate hinweg nicht zu leisten“, betont Oberbürgermeister Brand. „Wir sind sehr dankbar, dass wir diese großartige Hilfe bekommen, die am Ende allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt.“