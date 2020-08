Friedrichshafen vor 16 Minuten

Kontrastprogramm in Bahn und Bus: Hier wird die Schutzmaske getragen, dort wird die Maskenpflicht meist ignoriert

Wer im öffentlichen Nahverkehr, in Bus und Bahn, keine Schutzmaske trägt, muss jetzt ein Bußgeld von mindestens 75 Euro zahlen. Vor Kurzem wurden für den Verstoß noch mindestens 25 Euro fällig. Außerdem wurden striktere Kontrollen angekündigt. Halten sich die Menschen jetzt an die Maskenpflicht – und wird tatsächlich kontrolliert? So ist die Situation in und um Friedrichshafen.