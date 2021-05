Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Konservieren, restaurieren oder rekonstruieren – wie wird die „Landshut“ künftig in Friedrichshafen zu sehen sein?

Die FDP-Fraktion im Bundestag kritisiert, dass das geschichtsträchtige Flugzeug zu verfallen droht. Daher wollte sie von der Bundesregierung wissen, wie es mit der „Landshut“ weitergehen soll. Was die Antworten für den Ausstellungsstandort Friedrichshafen bedeuten und wer am 20. Mai am Bodensee erwartet wird, lesen Sie hier.