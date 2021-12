Der Dezember ist für Einzelhändler eine der umsatzstärksten Zeiten im Jahr – neben dem Sommer, wenn neben Kunden aus der Region auch Touristen die Häfler Innenstadt beleben. Nachdem an die Geschäfte um Weihnachten 2020 wegen des Lockdowns geschlossen bleiben mussten, hat der SÜDKURIER bei Händlern in Friedrichshafen nachgefragt: Wie lief das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr?

Auf dem Weihnachtsmarkt eine Tasse Glühwein trinken, dabei in der Dämmerung durch die belebte Innenstadt flanieren und in den Geschäften noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen – so kann man sich die Adventszeit im Herzen der Hafenstadt