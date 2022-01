Die Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts, das sich am späten Samstagabend am Stadtbahnhof in Friedrichshafen ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein mutmaßlich betrunkener 42-jähriger Mann einem Jugendlichen mehrfach derart stark gegen den Körper, dass dieser zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Mehrere Zeugen beobachteten die Tat und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Polizei nahm den Mann mit auf die Dienststelle. Der 16-Jährige wurde ambulant behandelt und konnte daraufhin von Verwandten im Krankenhaus abgeholt werden. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.