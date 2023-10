Die erste Lektion lernen die Gäste gleich nach ihrer Ankunft: In Äthiopien werden Gäste bekocht, sie kochen nicht selbst. Für die Häfler ist das unerwartet: „Ich dachte, dass ich hier aktiv kochen werde“, sagt Moritz Schön. Das hatten sich die Veranstalter auch vorgestellt, gibt Lili Schreiber zu. Sie gehört zum Team des studentischen Festivals Seekult, in dessen Rahmen der Kochworkshop „Küche für alle! Kollektives Kochen äthiopisch“ stattfindet. „Aber das ist äthiopische Gastfreundschaft: der Gast darf eigentlich gar nichts tun“, sagt sie.

Die Organisatorinnen Lili Schreiber und Chiara Keßl begrüßen die Gäste. | Bild: Corinna Raupach

Sie begrüßt die rund 30 Teilnehmer, die zum Workshop in das Fränkel-Kochstudio gekommen sind. „Uns sind beim Seekult-Festival auch Gemeinschaftsprojekte wichtig, wir werden hier gemeinschaftlich kochen und essen“, sagt sie. Den Kontakt zu den Köchinnen Dinke Ezkiel und Nebiyat Mengistab hat Jimmy Karrywo hergestellt. Er kommt aus Äthiopien, studiert seit 2018 an der Zeppelin Universität Politikwissenschaft und internationale Beziehungen und kennt die beiden von gemeinsamen Gottesdienstbesuchen. „Ich freue mich, dass wir heute äthiopisches Essen teilen. Es gibt Gerichte mit Fleisch, aber auch viel Vegetarisches und Veganes. Ich sage es im Voraus: es ist ein bisschen scharf“, sagt er.

Die Köchinnen des Abends sind Nebiyat Mengistab (links) und Dinke Ezkiel. | Bild: Corinna Raupach

Dinke Ezkiel und Nebiyat Mengistab haben seit dem Morgen gedünstet, geschmort und gebraten, große Töpfe mit fertigen Gerichten stehen bereits auf der Kücheninsel. Aber sie machen Zugeständnisse: Unter Eskiels Anleitung dürfen einige Helfer gewürfeltes Rindfleisch in einer Pfanne umrühren, andere hacken Zwiebeln und grüne Chilischoten und geben sie hinein. Mengistab lässt einen Teilnehmer selbstgemachten Frischkäse unter gedünsteten Grünkohl heben.

Dinke Ezkiel erklärt Janina Schmid (links) und Sina Rilling, wie sie das Rindfleisch zubereitet. | Bild: Corinna Raupach

Die beiden haben bei ihren Müttern kochen gelernt. „Ich komme aus Eritrea, die Küche ist die gleiche wie in Äthiopien. Wenn bei uns ein Fest ansteht, eine Taufe oder eine Hochzeit, treffen sich alle Frauen der Familie und kochen gemeinsam“, erzählt Nebiyat Mengistab. „Das hier ist eigentlich nur eine kleine Sache“, meint auch Dinke Ezkiel. Sie hebt die Deckel von den Töpfen und zählt die Gerichte auf: Hühnchen mit Ei ist dabei, Rote Bete mit Möhren, Zwiebeln und Knoblauch, verschiedene Linsengerichte. „Und noch etwas Deutsches: Kartoffeln mit Zwiebeln, Möhren und Spinat.“

Joshua Zielbauer und Moritz Schön richten die Speise auf Injeras an. | Bild: Corinna Raupach

Die Teilnehmer finden sich schnell in die Rolle als Gäste. „Ich wollte meinen Kochhorizont erweitern. Jetzt sehe ich einfach zu und lerne“, sagt Nathanael Pöhlmann. Gisela Trometer meint sogar: „Mir gefällt, dass ich nichts machen muss, die machen das super. Und es duftet so toll.“ Sandra Rilling hat beim Würzen zugeschaut: „Mich hat erstaunt, dass sie ein quasi süßes Gewürz wie Zimt für herzhafte Gerichte verwenden.“ Joshua Zielbauer geht es beim Besuch vor allem um den Kontakt zu anderen Kulturen. „Ob ich nun koche oder probiere, ich finde es gut, dass jemand hier ist, der wirklich aus Äthiopien kommt.“ Moritz Schön stimmt zu: „Im Restaurant bekommen wir ausländische Gerichte ja nur in einer eingedeutschten Version.“

Rezepte zum Ausprobieren Äthiopische Injera Zutaten: 200 g Teffmehl, 200 g Weizenmehl, 200 g Vollkorn- oder Hirsemehl, ¼ Würfel Hefe (ca. 10 g), 1 Liter lauwarmes Wasser.



Zubereitung: Die Mehlsorten in einer Schüssel vermischen, die in Wasser aufgelöste Hefe dazugeben, mit einem halben Liter Wasser verkneten. Das restliche Wasser zufügen und mit einem Handrührgerät kneten, bis der Teig glatt ist. Den Teig in eine nicht-metallische Schüssel geben und abgedeckt bei Raumtemperatur etwa drei Tage ruhen lassen. Dann das Wasser abgießen und den Teig mit lauwarmem Wasser vermengen, bis er die Konsistenz eines Omelettteigs hat. Eine beschichtete Pfanne ohne Fett erhitzen und Teig hinzufügen, bis der Boden bedeckt ist. Auf reduzierter Hitze etwa 30 Sekunden backen, abdecken und weitere 15 Sekunden backen, bis es sich vom Pfannenrand löst. Das Fladenbrot vorsichtig auf ein Küchentuch legen und leicht abkühlen lassen. Den restlichen Teig genauso verarbeiten. Spinat nach äthiopischer Art Zutaten: 3 EL Olivenöl, 2 Zwiebeln, halbiert und in Scheiben geschnitten, 2 Knoblauchzehen, fein gehackt, 500 g Blattspinat, 2 rote entkernte Chilis, fein gehackt, 1 ½ TL Salz.



Zubereitung: Zwiebeln in heißem Öl fünf Minuten andünsten, dann erst Knoblauch dann Spinat hinzufügen, zusammenfallen lassen. Die überschüssige Flüssigkeit einkochen lassen. Chilis hinzufügen, mischen, salzen und warmhalten. Alicha Wot Zutaten: 2 große rote Zwiebeln, 1 daumengroßes Stück Ingwer, 2 bis 3 gehackte Knoblauchzehen, 5 bis 6 mittelgroße festkochende Kartoffeln, zwei bis drei Möhren, 1 Paprika, 1 Dose gehackte Tomaten, 4 grüne Chilischoten, 1 EL Berbere-Gewürz, Öl, Salz und Pfeffer, weiteres Gemüse nach Wahl wie Kohl oder Bohnen.



Zubereitung: Zwiebeln im heißen Öl etwa drei Minuten glasig anbraten, etwas Berbere-Gewürz unterrühren. Die gehackten Dosentomaten hinzufügen und bei geringer Hitze köcheln lassen. In der Zwischenzeit Kartoffeln, Möhren, Paprika, Chilischoten und Ingwer und gegebenenfalls anderes Gemüse schälen und in Stücke schneiden, zugeben und köcheln lassen. Die Toppings auf dem Fladenbrot anrichten – melkom mégéb (Guten Appetit)!

Den Tisch decken dürfen die Gäste schließlich auch und es folgt die nächste Überraschung: Die Speisen werden auf großen, „Injera“ genannten Fladenbroten angerichtet und in die Mitte des Tisches gestellt. „Zum Essen reißt jeder ein Stück Injera ab und nimmt sich damit von den Gerichten“, erklärt Lili Schreiber. Die Gäste sind begeistert. „Dieser scharfe Käse mit Chili ist mein Favorit – und das Hähnchen ist so zart. Auch das gesäuerte Brot mag ich sehr“, sagt Gisela Trometer.

Die Injeras mit verschiedenen Toppings stehen in der Tischmitte. | Bild: Corinna Raupach

„Die Mischung machts, jedes Gericht schmeckt anders“, findet Fabio Sommer. Für Moritz Schön und Joshua Zielbauer ist das Essen mit den Händen etwas Besonderes. „Das ist sehr sinnlich“, kommentiert Schön und Zielbauer ergänzt: „Auch gemeinsam von einem Teller zu essen, ist eine sehr andere Erfahrung.“

Das Seekult-Festival dauert noch bis Sonntag, 29. November.