Des einen Frust, des anderen Freud‘: Nach diesem Motto verfahren Werkschutz und Betriebsrat der ZF Friedrichshafen mit denjenigen, die auf dem Firmengelände eine Parksünde begehen – und dabei erwischt werden. Wer sein Auto außerhalb der Parkflächen abgestellt oder die Busspur als Halteplatz genutzt hat und mit einer Parkkralle festgehalten wird, der ist natürlich erst einmal sauer. Beruhigend aufs Gemüt dürfte bei dem ein oder anderen wirken, dass er mit seiner Sünde auch eine gute Tat begeht, wie es in der Pressemitteilung von ZF heißt.

Das fällige Bußgeld reichen Werkschutz und Betriebsrat traditionell weiter an soziale Einrichtungen, die dringend auf Spenden angewiesen sind. 10.500 Euro waren zusammengekommen, die jetzt an acht Vereine und Einrichtungen aus Friedrichshafen, Überlingen und Markdorf gespendet wurden

Häfler Verein „Gewaltfrei durchboxen“

Über das Geld freut sich unter anderem der Verein „Gewaltfrei durchboxen“ mit Sitz in Friedrichshafen. Hier versuchen Harald Beck und seine Mitstreiter, mit einem speziellen Trainingsangebot Jugendlichen Disziplin, Fairness und Teamfähigkeit zu vermitteln. Körperliche Anstrengung unter professioneller Anleitung soll dazu beitragen, emotionalen Dampf abzulassen und die Energie in die richtigen Bahnen zu lenken, zum Beispiel in Richtung Schulabschluss.

Türkischer Elternbeirat Friedrichshafen

Die Weitergabe der türkischen Kultur an die junge Generation sowie die Vermittlung der Sprache – dieses Ziel hat sich der türkische Elternbeirat in Friedrichshafen gesetzt. „Wir wollen, dass sich die Kinder auch mit Oma und Opa in der Türkei unterhalten können“, sagt Ömer Alemdaroglu. Ab der zweiten Klasse können türkischstämmige Kinder diesen muttersprachlichen Unterricht besuchen, der von zwei Lehrerinnen an verschiedenen Häfler Schulen angeboten wird.

Tierschutzverein Überlingen

Aufnahme, Pflege, Fütterung und die Vermittlung von Tieren sind die klassischen Aufgaben des Tierschutzvereins Überlingen. Nach zwei Wasserschäden im Hundegebäude und durch das lecke Dach des Haupthauses ist die Vereinskasse klamm. „Das Spendengeld ist deshalb für uns eine ganz, ganz große Hilfe“, betont Regina Räder, Kassiererin des Vereins.

Kreisseniorenrat

Der Kreisseniorenrat kümmert sich um die Belange der älteren Generation. Das Aufgabenspektrum, das Dieter Golz und sein Team bearbeiten, wächst ständig. Als Problem Nummer eins nennt er die Vereinsamung der Menschen. „Wir wollen die Leute aus dem Haus rausbringen und ins soziale Leben integrieren“, erklärt Dieter Golz. Prävention vor Kriminalität, zum Beispiel Trickbetrügern, gehört genauso zum Angebot des Kreisseniorenrats wie Gesundheitsberatung oder Tipps zum sicheren Umgang mit dem Internet.

Tafel Markdorf

Vor einem Dilemma steht die Tafel in Markdorf: Während die Lebensmittelspenden aus den Discountern immer weiter zurückgehen, steigt die Zahl der Kunden. „Wir unterstützen derzeit 150 Familien, 100 weitere Familien stehen auf der Warteliste“, erklärt Günther Wieth, Vorsitzender des Tafelvereins. Mit 83 Ehrenamtlichen betreut er die Bedürftigen. Auch er freut sich über die Zuwendung aus den Bußgeldern, weil vor allem die strengen Auflagen für die Tafeln, die rechtlich betrachtet „Lebensmittelhändler“ sind, große Summen verschlingen.

Hospizverein Tettnang

Einen wertvollen Dienst in der letzten Lebensphase leisten Ursula Beyer und ihr Hospizverein Tettnang. Sprechen, Beten, Singen mit dem sterbenden Menschen oder Freiraum für die Angehörigen schaffen, wenn diese Zeit für sich brauchen – dies alles bietet der Verein an. Sterbebegleitung sei ein Dienst, der ein hohes Maß an Sensibilität und emotionale Stärke erfordere. Neue Ehrenamtliche absolvieren vor ihrem ersten Einsatz eine Schulung, die 70 Stunden dauert. Weil Aus- und Fortbildungen sehr teuer sind, will der Hospizverein seine Spende hauptsächlich für diesen Bereich verwenden.

Therapeutisches Reiten Markdorf

Physiotherapeuten, Erzieherinnen und zwei Pferde sind im Verein Therapeutisches Reiten Markdorf im Einsatz. Zwei Gruppen wollen Anika Schneider und ihr Team ansprechen. Patienten mit neurologischen Problemen, etwa mit multipler Sklerose oder Lähmungen, kann Krankengymnastik auf dem Pferd helfen, Gleichgewichtssinn und Koordination zu verbessern. Menschen mit Behinderung können beim heiltherapeutischen Reiten durch den intensiven Kontakt mit dem Pferd geistig, emotional und sozial gefördert werden. „Das Geld nutzen wir für die Pflege der Pferde und dafür, die Therapiekosten so gering wie möglich zu halten“, betont Hanika Schneider.

DLRG Friedrichshafen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kämpft um Leben, aber auch um finanzielle Mittel. Finanzielle Mittel von öffentlicher Hand kommen reichen gerade, um Boote und Fahrzeuge einigermaßen in Schuss zu halten, erklärt Vorstandsmitglied Marc Dietrich. Moderne Ausrüstung, die bei den komplexen Aufgaben der Lebensretter dringend erforderlich ist, insbesondere digitale Funkgeräte, sei sehr teuer.

„Ich denke, mit der Weitergabe der Bußgelder als Spende an Hilfsvereine haben wir eine gewisse Akzeptanz bei den Beschäftigten geschaffen“, sagt Alexander Haag vom Sozialausschuss des Betriebsrats. Franz-Josef Müller, Vorsitzender des Betriebsrats, ergänzt: „Klar ärgert man sich im ersten Moment, wenn man erwischt wird. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das Bußgeld für einen guten Zweck ist, tut‘s gar nicht mehr so weh.“