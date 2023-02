Das Aquarium im Foyer des Mutter-Kind-Zentrums wurde zum Problem. Logistisch problematisch und teuer im Unterhalt, sollte es durch etwas Sinnvolles ersetzt werden. Da bot sich eine Spielecke an, die das große und bei Kindern beliebte Holzschiff integriert und so die Spielmöglichkeiten erweitert. Schon zum zehnten Geburtstag des Mutter-Kind-Zentrums wollte der Verein Freunde und Förderer des Klinikums Friedrichshafen diese Spielelandschaft den kleinen Patienten schenken. Doch dann kam Corona und das Projekt wurde auf Eis gelegt. Besonders Susann Ganzert, Leiterin der Unternehmenskommunikation, sagte Kaare Tesdal anlässlich der Einweihung, sei es zu verdanken, dass ihre Idee auch reibungslos umgesetzt wurde. Der Dank des Vorsitzenden des Fördervereins galt aber auch allen Sponsoren, die eine Investition von 50 000 Euro in einen Ort, an dem Kinder Fantasie und Bewegungsdrang entfalten können, möglich machten.

Der Leiter der Kinderklinik, Steffen Kallsen, zeigte sich dankbar, dass der Förderverein auch die kleinen Patienten im Fokus hat. Die 3000 Kinder die jährlich in die Spezialambulanzen des Mukiz kommen und ihre Geschwister, die sie begleiten, könnten jetzt die Wartezeit mit lehrreichen Spielen verbringen. „Wir haben uns auf Kinderspielbereiche spezialisiert, die Spaß machen“, sagte Ulrike Gapp vom Ravensburger Spieleverlag.

Ein großes Memory mit Bildern und Erklärungen zu verschiedenen Insekten und ein anspruchsvolles Schiebepuzzle „Wo leben die Kaninchen?“ haben die siebenjährige Sally Jacob sofort neugierig gemacht. Wer wissen will, was die Tiere im Frühling machen, kann mit einem Stift auf das interaktive Tiptoi-Buch klicken. In zwei Hörnischen zum Reinkuscheln können sich Kinder kurzweilige Geschichten anhören oder in Büchern schmökern. Damit sich kein Kind beim Klettern auf dem Holzschiff verletzt, wurde der gesamte Bereich mit einem bedruckten Fallschutzboden ausgelegt. Natürlich alles vom TÜV abgenommen.