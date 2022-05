Die evangelische Kirche in Deutschland verzeichnet einen massiven Mitgliederschwund. Im vergangenen Jahr hat sie 2,5 Prozent ihrer Mitglieder verloren, auch im Südwesten. Damit einher geht ein deutlicher Rückgang an Einnahmen, vor allem an Kirchensteuern.

Die Auswirkungen sind auch im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach spürbar, sagt Immenstaads Pfarrer Martin Egervari. Bei einer Gemeindeversammlung hatte er kürzlich die Veränderungen skizziert. In den 13 Kirchengemeinden von Stetten am kalten Markt im Nordwesten bis Immenstaad im Südosten und vom Höchsten im Nordosten bis kurz vor Singen im Südwesten leben momentan knapp 29.000 evangelische Gemeindemitglieder – Tendenz sinkend.

Pfarrer Martin Egervari | Bild: Corinna Raupach

Am Beispiel von Immenstaad erläutert er: „Vor zehn Jahren hatten wir noch rund 1500 Mitglieder, 2021 lag die Zahl knapp unter 1300, ein Rückgang von etwa 13 Prozent.“ Laut den Prognosen werden es im Jahr 2036 sogar nur noch knapp 940 Gemeindemitglieder sein. „Die Kirchen nehmen zahlenmäßig stark ab. Das ist zunächst bedingt durch die Kirchenaustritte, aber auch dadurch, dass immer weniger Kinder getauft werden“, sagt Pfarrer Martin Egervari. Hinzu kommen Sterbefälle und Menschen, die wegziehen, etwa weil sie sich das Leben in der Region nicht mehr leisten können. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den kommenden Jahren außerdem in den Ruhestand, damit werden die Kirchensteuereinnahmen weiter zurückgehen.

Austritte aus der Kirche Gründe, warum sich die Menschen von der Kirche abwenden, bekommt Pfarrer Martin Egervari nur selten genannt. Die Austrittserklärung wird beim Standesamt eingereicht. „Über die Gründe bekomme ich als Pfarrer meist so gut wie nichts mit. Auf Nachfrage bekomme man nur selten Antworten“, sagt Martin Egervari. Anhand der Geburtsjahrgänge sieht es so aus, als ob sich viele dazu entscheiden, wenn das erste Mal Geld verdient wird und Kirchensteuer anfällt. „Wir hatten aber auch schon Austritte von 80-Jährigen“, betont er.

Weniger Gebäude, weniger Personal

„Die Landeskirche rechnet damit, dass wir bis 2036 mit einem Drittel von allem weniger auskommen müssen, also weniger Gebäude, weniger Personal und weniger Finanzmöglichkeiten“, erläutert Pfarrer Martin Egervari. Darauf müsse man sich jetzt vorbereiten. „Mit einem Liegenschaftsprojekt zwischen 2015 und 2019 wurden zunächst alle Flächen erfasst, wie viele Gebäude gibt es, in welchem Zustand sind sie – und so weiter.“ Dabei sei auch ein Schlüssel definiert worden, der festlegt, wie viel Fläche in Abhängigkeit zur Mitgliederzahl einer Gemeinde zusteht.

Eine Erhebung hat ergeben: Die evangelische Kirchengemeinde hat 56 Prozent zu viel Saal- und Gruppenraumfläche. | Bild: Fabiane Wieland

Die Kirche in Immenstaad sei vergleichsweise klein. Beim Liegenschaftsprojekt seien die Sakralräume für mögliche Einsparmöglichkeiten zunächst nicht berücksichtigt worden. Mit Blick auf die Gemeindehäuser hätte sich gezeigt, dass manche Gemeinden im Kirchenbezirk im Verhältnis zur Zahl der Mitglieder zu wenig, andere zu viel Flächen haben. „In Immenstaad ergab sich daraus, wir aufgrund der Größe des Gemeindehauses 56 Prozent zu viel Saal- und Gruppenfläche haben“, so Pfarrer Egervari. Auch der Zustand der Gebäude sei dabei ermittelt worden. Stand 2019 – und damit noch ohne mittlerweile gestiegene Handwerker- und Baukosten – lag der Instandhaltungsstau bei 385.000 Euro für das Gemeindehaus und 85.000 Euro für die Kirche.

Im Gemeindehaus ist auch der Weltladen untergebracht. | Bild: Fabiane Wieland

Inzwischen sei allerdings auch klar, dass künftig auch Kirchen nicht mehr von Verkauf oder Umwidmung ausgeschlossen werden. Im angestoßenen Strukturprozess müsse man nun gemeinsam herausfinden, „wie wir als evangelische Christen in den nächsten Jahren als Gemeinde leben wollen und welche Gebäude wir dafür brauchen“. Es ist der Anfang von einem Weg, „den wir nicht mehr auf die lange Bank schieben können“, so der evangelische Pfarrer.

So müsse man mit Blick auf weniger Gebäude, weniger Personal und weniger Finanzmöglichkeiten größere Raumschaften in den Blick nehmen, also am Beispiel von Immenstaad gemeinsam mit Markdorf und Meersburg Lösungen entwickeln. Sein Wunsch sei dabei, „dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren etwas Handfestes haben, was wir umsetzen können“.

Weil der Prozess einschneidend sein werde, wolle man alle Beteiligten mit ins Boot holen. Mit der sogenannten Zukunftswerkstatt will die Kirchengemeinde im Spätsommer beginnen. „Wir wollen natürlich, dass es weiterhin einen evangelischen Kirchturm in Immenstaad gibt, wie der dann aussieht, das müssen wir jetzt herausfinden“, sagt Martin Egervari.