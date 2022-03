In Deutschland sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen registriert worden, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind. In Friedrichshafen haben sich bis Montagmorgen knapp 180 Geflüchtete bei der Stadtverwaltung gemeldet. „Und die Schlangen im Rathaus werden täglich länger“, sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, über die Zahl der Menschen, die sich derzeit in der Stadt registrieren lassen.

Hans-Jörg Schraitle (Amtsleiter Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung) | Bild: Christina Bömelburg

Wichtig sei, so Schraitle weiter, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer so schnell wie möglich nach ihrer Ankunft beim Ausländeramt melden. Durch den Aufenthaltstitel erhalten Geflüchtete die entsprechenden Sozialleistungen, dabei geht es auch um einen Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und medizinischer Versorgung. Wer nicht privat untergekommen ist, bekomme zudem Wohnraum vermittelt. „Ganz viele Ankommende fragen direkt nach, ob sie arbeiten dürfen, sie wollen einfach etwas tun“, berichtet Schraitle.

Sprachkurse als entscheidender Punkt

Für die Verständigung seien jetzt vor allem auch Sprachkurse entscheidend. Hierbei arbeite man eng mit der Volkshochschule zusammen. Unter den ukrainischen Geflüchteten sind auch besonders viele Kinder. In Friedrichshafen waren es bis Montagmorgen 37 Kinder unter zehn Jahren und 47 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren. Die EU-Richtlinie, die seit dem 4. März in Kraft ist, sieht den Zugang ins Bildungssystem vor, die Kinder können rechtlich gesehen ab sofort Schule oder Kita besuchen.

Die Kinder sollen zunächst die Vorbereitungsklassen der Ludwig-Dürr-Schule besuchen. | Bild: Fabiane Wieland

Wie wird das in Friedrichshafen umgesetzt? Ines Weber, Leiterin Amt für Soziales, Familien und Jugend, erklärt hierzu: Schulkinder aus der Kriegsregion, die jetzt bei uns angekommen sind, sollen vorerst zentral in den Vorbereitungsklassen an der Ludwig-Dürr-Schule unterrichtet werden. Der Zugang zu Kindergärten soll am jeweiligen Wohnort ermöglicht werden.

Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend | Bild: Stadt Friedrichshafen