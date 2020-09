Viele Kinderkleiderbasare fallen dieses Jahr coronabedingt aus. So auch die der katholischen und städtischen Kindergärten in Friedrichshafen. Der organisatorische Aufwand und die Erstellung eines Hygienekonzeptes seien zu aufwendig, heißt es.

Wieso städtische Kindergärten auf Basare verzichten

Einziger Basar im Umkreis: Evangelische Kirche Immenstaad trotzt Corona

Die Evangelische Kirchengemeinde Immenstaad hat sich trotz und gerade wegen der Corona-Pandemie dazu entschlossen, auch diesen Herbst einen Kleiderbasar zu organisieren. „Auch unter Corona geht das Leben weiter und die Kinder wachsen aus ihren Klamotten raus. Unter Beachtung besonderer Auflagen wollen wir also auch diesen Herbst einen Kinderkleiderbasar veranstalten“, sagt Organisatorin Charlotte Hepp. Beim Basar gibt es Kleidung bis Größe 158 zu kaufen. Der Basar findet am Mittwoch, 30. September, im Evangelischen Gemeindehaus, Adlerstraße 22 in Immenstaad, statt. Schwangere und Mütter mit Säugling können von 9.30 bis 12 Uhr stöbern. Für alle anderen ist der Flohmarkt von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Diese Corona-Regeln gelten Anmeldung: http://www.ekg-immenstaad.de/html/kinderkleiderbazar.html Wegen der Corona-Krise gelten beim Immenstaader Kleiderbasar folgende Regeln: Kinder dürfen nicht mitgebracht werden (ausgenommen sind Säuglinge). Es werden kein Spielzeug, keine Sportgeräte und keine Kinderwagen verkauft. Durch die beschränkte Besucheranzahl gibt es mehrere Zeitfenster: Schwangere mit voriger Anmeldung können von 9.30 bis 11 Uhr stöbern; Schwangere ohne Anmeldung können von 11 bis 12 Uhr zum Basar kommen. Für alle anderen mit voriger Anmeldung ist der Basar von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Von 16 bis 18 Uhr können Besucher ohne Anmeldung stöbern. Informationen für Verkäufer und Spender Verkauft oder gespendet werden können gut erhaltene und saubere Kinderkleidung für den Herbst und Winter bis Größe 158, Gesellschaftsspiele und Puzzle.



Warenannahme: Die Waren können am Montag, 28. September, 16 bis 18 Uhr, und am Dienstag, 29. September, 9 bis 11 Uhr, abgegeben werden. Pro Verkäufer oder Spender nehmen die Organisatoren maximal einen Karton an. Jeder Artikel braucht eine Nummer, eine Bezeichnung, Größe und Preis. Die Artikelbeschreibungen werden als Liste abgegeben.



Warenausgabe und Ausbezahlung: Die Warenausgabe und die Ausbezahlung finden am Donnerstag, 1. Oktober, 17 bis 19 Uhr, statt. „Was zu diesem Termin nicht abgeholt wird, betrachten wir als Spende“, betont Hepp.



Informationen bei Charlotte Hepp unter Telefon: 0 75 45/94 13 83 oder per Mail: charlottehepp@gmx.de.

Eine Alternative zum Basar sind Facebook-Gruppen

Jenseits von Veranstaltungen vor Ort gibt es auch im Internet Möglichkeiten, um Baby- und Kinderkleidung loszuwerden oder Neues zu erstehen – beispielsweise auf der sozialen Plattform Facebook. Dort gibt es Gruppen für Eltern, in denen Kleidung, Spielzeug und mehr verkauft und gekauft werden kann.

„Baby & Kinderbasar Bodensee„ heißt eine dieser öffentlichen Gruppe. Sie zählt derzeit fast 6000 Mitglieder. In der Gruppenbeschreibung heißt es: „Hallo, hier eine Seite für den Bodenseekreis, in dem Mann/Frau alles Gebrauchte verkaufen kann, was Babys und Kinder brauchen.“ Die Beiträge bestehen aus Bildern von Kleidung, Spielsachen, Kinderwagen und mehr mit einer Beschreibung zu den jeweiligen Artikeln. Sogar eine Rutsche für den Garten wurde dort bereits zum Verkauf gestellt. Wer Interesse hat, kommentiert den jeweiligen Beitrag oder schreibt dem Verkäufer eine Direktnachricht – so das Prinzip.

Eine weitere Facebook-Gruppe heißt „Baby-& Kinderbasar Friedrichshafen und Umgebung“. Die Seite ist privat, das heißt, wer in die Gruppe möchte, muss davor eine Anfrage stellen. Auch dort werden Baby- und Kinderkleidung verkauft.