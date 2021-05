Leichte Verletzungen hat ein Kind erlitten, das in der Haydnstraße von einem Hund gebissen wurde. Der Vierbeiner nutzte laut Polizei in einem unachtsamen Moment des Hundehalters die Länge der Leine, um nach dem vorbeilaufenden vierjährigen Mädchen zu schnappen. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.