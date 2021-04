Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Keine Schülerlenkung: Erstmals darf das Graf-Zeppelin-Gymnasium sechs fünfte Klassen einrichten

Die überraschende Entscheidung des Regierungspräsidiums steht fest. Alle Viertklässler, die sich am GZG in Friedrichshafen angemeldet haben, dürfen hier ab September 2021 auch zur Schule gehen – mehr als doppelt so viele wie am Karl-Maybach-Gymnasium.