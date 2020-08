Eigentlich mag Ilay im Sommer nicht drinnen bleiben und wäre am liebsten den ganzen Tag draußen, am See, auf dem Spielplatz; Hauptsache: unterwegs. „Er ist immer voller Energie“, kommentiert Mutter Sandra Czombera. Auch während des Gesprächs klettert ihr Sohn vom Kinderwagen auf die Bank an der Bushaltestelle und zurück.

Ein kleiner Trost sind die Spiele, die er auf dem Tablet ausnahmsweise spielen darf. Sein Favorit: ein Doktorspiel, bei dem er Tiere und Fabelwesen heilen kann. Auch für die Zeit nach dem Krankenhaus haben sich Ilays Eltern schon überlegt, was trotz verletzter Füße möglich ist: Ponyreiten etwa oder gemeinsam rutschen.

Für das kurze Gespräch geht‘s ausnahmsweise raus aus dem Krankenhaus: Der dreijährige Ilay Czombera (hier mit seiner Mutter Sandra) kann auch schon wieder lächeln. | Bild: Lena Reiner

Doch noch ist es nicht so weit: Ilay muss noch im Klinikum bleiben. Sein rechter Fuß ist dick bandagiert, am linken ist nur mehr der große Zeh verbunden. „Der Fuß ist sonst gut verheilt“, schildert Sandra Czombera. Am Vortag des Gesprächs hatte sie sich zum ersten Mal getraut, beim Verbandswechsel dabei zu bleiben. Der findet derzeit alle zwei Tage statt, unter Kurznarkose, da Ilay sonst zu große Schmerzen hat. Für das Betäubungsmittel hat der kleine Junge den Zugang für den Tropf dauerhaft an der Hand, damit es nicht so oft neu piekst.

„Mir sind die Tränen gekommen und ich bin rausgerannt“

Seine Mutter weiß, wie Ilays Fuß aktuell unter dem Verband aussieht: „Schlimm“, sagt sie, „es ist wirklich schlimm.“ Sie habe das Zuschauen beim Verbandswechsel nicht lang ausgehalten: „Mir sind die Tränen gekommen und ich bin rausgerannt.“

Die Wunden an den Füßen ihres Sohnes sind laut Diagnose des Kinderarztes, zu dem sie ihn zunächst brachten, Brandverletzungen zweiten Grades. Wie lange die Heilung dauern wird, ist derzeit unklar. „Erst wurde uns gesagt, wir dürfen Mittwoch raus, dann Freitag, dann Montag. Es wird immer wieder verschoben, wenn die Wunden beim Verbandswechsel kontrolliert werden“, schildert Sandra Czombera. Es sei wichtig, dass Ilay ohne viele Schmerzmittel auskomme, vor allem ohne Kurznarkose beim Verbandswechsel, damit er nach Hause dürfe.

Unfall ereignete sich am Freizeitgelände Manzell

Der Unfall, der die gesamte Sommerplanung der kleinen Familie durcheinandergebracht hat, ereignete sich am Montag, dem 10. August. Der Dreieinhalbjährige war mit Großvater und Onkel am Freizeitgelände Manzell, spielte dort und trat dabei in die noch heiße Asche eines nicht fachgerecht gelöschten Lagerfeuers.

Feuerstellen finden sich auf dem gesamten Freizeitgelände. Zu oft werden diese nicht vor dem Verlassen gelöscht. | Bild: Lena Reiner

„Mein Vater hat mich angerufen und ich habe Ilay die ganze Zeit im Hintergrund schreien hören“, erinnert Sandra Czombera sich. Sie habe zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, wie schwer die Verletzungen seien. Ihr Vater habe die Füße des Jungen sofort in ein feuchtes Handtuch gepackt. Danach habe sich Ilay geweigert, sich überhaupt anfassen zu lassen. „Wir mussten ihn beim Arzt festhalten, damit der sich überhaupt die Wunden anschauen konnte“, schildert sie.

Richtiges Handeln bei Verbrennungen Eine Verbrennung sollte gekühlt werden, wenn sie zu keinen offenen Wunden führt. Dabei genügt kaltes Wasser, Eis kann zusätzliche Schäden verursachen. Bei offenen Brandwunden heißt es: Finger weg und sofort ab ins Krankenhaus.

Arzt schickt Dreijährigen direkt ins Krankenhaus

Immer weiter habe Ilay geschrien. Der Arzt habe dann gesagt, er könne die Verletzungen nicht behandeln und sie direkt ins Krankenhaus überwiesen. Dort habe sich der Dreijährige dann erst beruhigt, als er Schmerzmittel und eine leichte Teilnarkose zur Behandlung der Wunden erhalten habe.

Eine Stippvisite am Unfallort zeigt: Kohlestücke neben der Feuerstelle sind keine Seltenheit. | Bild: Lena Reiner

Aktuell benötigt Ilay tagsüber keine Schmerzmittel mehr. „Er mag sie auch gar nicht nehmen“, sagt seine Mutter. Nur nachts, da könne er ohne die lindernden Medikamente nicht schlafen. Wieso sie während der sowieso anstrengenden Zeit im Klinikum ein Interview gibt? „Ich hoffe, dass die, die das Feuer so zurückgelassen haben, ein bisschen ins Nachdenken kommen. Ich würde mir wünschen, dass sie sich bei uns melden, vielleicht sogar vorbeikommen und sich entschuldigen.“

„Der See ist doch direkt daneben; da kann man kurz Wasser holen“

Sie betont, dass sie dann auch von einer Anzeige wegen Körperverletzung absehen würde, und: „Es geht mir auch nicht ums Geld.“ Vielmehr wolle sie einfach, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiere und alle, die ein Grill- oder Lagerfeuer anzünden, die Feuerstelle vor dem Verlassen ordentlich löschen. „Der See ist doch direkt daneben; da kann man kurz Wasser holen“, sagt sie und schlägt vor, dass man auf dem Gelände Eimer bereit stellen könnte. Auch Schilder, wie man sachgerecht ein Feuer löscht, fände sie sinnvoll. Mit den Ideen wolle sie an die Stadt Friedrichshafen herantreten, wenn die Zeit im Krankenhaus überstanden ist.

„Es muss etwas passieren“, ist sie überzeugt. Denn sie wisse auch von den behandelnden Kinderkrankenschwestern, dass so etwas nicht zum ersten Mal passiert sei.

Ähnlicher Fall im vergangenen Jahr

Auch der SÜDKURIER berichtete im vergangenen Jahr über einen ganz ähnlichen Fall. Im Juni 2019 zog sich der fünfjährige Maximilian Jönsson ebenfalls an heißer Kohle, die neben einer Grillstelle zurückgeblieben war, schwere Verbrennungen zu. Seine Mutter Verena hat von dem neuen Unfall bereits gehört: „Mir wurde davon erzählt, weil es sich so ähnlich anhörte wie bei uns.“

Sie ärgere sich, dass bislang nichts passiert sei und auch die Stadtverwaltung nach ihrer damaligen Bitte, doch Hinweisschilder aufzustellen, nicht gehandelt habe. Auf ihre E-Mail bekam sie immerhin nach sechs Wochen eine Antwort, aber auch die sei nicht sonderlich hilfreich gewesen: „Von einer Gemeinde, die kinderfreundlich sein mag, hätte ich mehr erwartet.“

Archivfoto: Statt draußen zu spielen, hieß es für Maximilian nach dem Unfall sechs Wochen lang: schonen, schonen, schonen. | Bild: Lena Reiner

Maximilian jedenfalls hat nach dem SÜDKURIER-Besuch damals noch einige Zeit im Rollstuhl verbracht und dann wieder langsam angefangen, die geheilten Füße zu belasten. „Inzwischen ist alles gut verheilt, es sind keine Narben geblieben“, sagt seine Mutter. Nur am Strand merke sie oft noch, dass das Erlebnis einschneidend war. „Er fragt immer besonders oft, ob er seine Schuhe ausziehen kann oder es gefährlich ist.“ Auch finde er Feuer zwar „irgendwie cool“, wie viele Jungs im Grundschulalter, habe aber gleichzeitig sichtlich Respekt vor allem Brennenden. Und sie selbst?

Wunsch nach Kontrollen und Hinweisschildern

„Ich weiß noch ganz genau, wie seine Füße aussahen und wie er geschrien hat“, sagt Verena Jönsson. Sie wünscht sich, dass sich etwas verändert, hofft auf Kontrollen durch das Ordnungsamt, um sicherzustellen, dass Feuerstellen sachgerecht hinterlassen werden. „Oder wie ich schon im letzten Jahr sagte, wären Schilder sinnvoll, die auf den richtigen Umgang mit den Feuerstellen und die Feuerstellen selbst hinweisen“, ergänzt sie.

Ein Hinweisschild am Zugang zum Freizeitgelände weist darauf hin, dass hier Grillen erlaubt ist. Zur sachgerechten Nutzung der Grillstellen gibt es keine weiteren Hinweisschilder. | Bild: Lena Reiner

Die Stadtverwaltung kommentiert den Appell der beiden Mütter wie folgt: „Die Stadt ist bei ihren öffentlichen Einrichtungen dafür verantwortlich, diese in einem baulich verkehrssicheren Zustand herzustellen und die Anlagen baulich auch auf Dauer verkehrssicher zu halten.“

Stadt sieht sich nur bei Unterhalt der Anlagen in der Verantwortung

Sie sei also für den baulichen Zustand verantwortlich. Der bedauerliche Unfall sei aber nicht durch eine Verletzung der Unterhaltspflicht der Stadt, sondern durch die unsachgemäße Benutzung einer anderen, wohl unbekannten Person verursacht worden. Weiter heißt es: „Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht gehört nicht zwingend die Aufstellung von Hinweisschildern. In erster Linie muss die Stadt die Anlage in verkehrssicherem Zustand herstellen und unterhalten, was sie getan hat.“

Zusätzliche Schilder seien nur dann angezeigt, wenn sie erforderlich seien, um solche Gefahren abzuwenden, die auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung entstehen können und die auch für den aufmerksamen Beobachter ansonsten nicht erkennbar sind. Auch bezweifelt die Stadtverwaltung, dass Nutzer, die selbstverständliche Maßnahmen wie das Einsammeln von Glasscherben und das Löschen ausgekippter Grillkohle aus Einweggrills nicht ergreifen, durch Hinweisschilder zum Umdenken veranlasst werden könnten.