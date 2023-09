Team Fischbach trifft sich morgens um 9 Uhr am Strandbad. Zwölf Freiwillige haben sich gemeldet, um Müll an Stränden, auf Uferwegen und dem Parkplatz zusammenzutragen. Teamleiter Thomas Henne verteilt Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke. „Für Flaschen haben wir stabile Taschen, Verpackungsmüll kommt in graue und Restmüll in blaue Säcke. Wenn etwas sehr eklig, gefährlich oder zu schwer ist, gebt Bescheid, dann melden wir das der Stadt“, erklärt er.

In kleinen Gruppen ziehen die Helfer los. „Mir ist es wichtig, beim Umwelt- und Klimaschutz selbst etwas zu tun. Das hier kann jeder machen“, sagt Katja Frei, die mit einer Freundesgruppe hier ist. „Es ist wichtig, dass der See sauber ist, dafür kann man nicht nur anderen die Verantwortung überlassen“, ergänzt Dominik Riedinger. „Ich mache das auch für die Tiere. Für die ist es gefährlich, wenn sie das Plastik fressen“, sagt Julia Nüssle. Als sich die Helfer drei Stunden später wieder treffen, haben sie Abfall, Badelatschen und Unterhosen gefunden, aber auch Elektrogeräte und ein Tablett mit Geschirr.

Insgesamt haben in Friedrichshafen 76 Personen geholfen. Zwischen Fischbach und Cap Rotach sammelten sie 369 Kilogramm Müll, darunter ein Fahrradrahmen, ein eingepackter Wurstsalat und ein halbvoller Eimer Fliesenkleber. „Auffallend war die geringere Menge Sperrmüll, dafür gab es jede Menge kleine Müllfundsachen“, fasst Désirée Köhler zusammen, die das Rhine Clean Up für den grünen Ortsverband organisiert. Ein Teppich, ein Kinderwagen und ein Mülleimer in der Rotach waren für die Helfer am Ufer nicht zu erreichen.