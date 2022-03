Was die Schnellschiff-Verbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz anbelangt, herrscht ab Samstag, 19. März fast wieder Normalbetrieb. Wie die Reederei mitteilt, sind die Katamarane dann von Montag bis Samstag wieder im Stundentakt unterwegs. Einzig am Sonntag gebe es einen Zwei-Stunden-Takt, voraussichtlich bis 14. April.

„Nach knapp vier Monaten im reduzierten Fahrplan kehren wir nun nach und nach zu unserem Normalfahrplan zurück“, wird Reederei-Geschäftsführer Christoph Witte in dem Pressetext zitiert. In den vergangenen Wochen habe man beinahe wöchentlich Angebot und Nachfrage verglichen. Dank der steigenden Fahrgastzahlen könne man nun zum Stundentakt zurückkehren.

An Bord gilt für Fahrgäste ab sieben Jahren: FFP2-Maske auf

Die Reederei weist darauf hin, dass auf dem Katamaran wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin die Pflicht gelte, eine FFP2-Maske zu tragen. „Fahrgäste ohne FFP2-Maske dürfen und werden wir nicht mitnehmen“, so Witte. Die Maskenpflicht gilt für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren.

Die Katamaran-Fahrzeiten ab 19. März

Montags bis samstags ist der Katamaran ab kommender Woche wieder im Stundentakt unterwegs. Erste Fahrt ab Konstanz und Friedrichshafen ist an Werktagen um 6 Uhr und samstags um 8 Uhr, letzte Fahrt um 19 Uhr. Sonntags startet der Katamaran in Friedrichshafen um 9 Uhr und fährt bis 17 Uhr jeweils zur ungeraden Stunde, in Konstanz legt er um 10 Uhr zur ersten Fahrt und bis 18 Uhr jeweils zur geraden Stunde ab. Das Bistro ist nach Reederei-Angaben bereits jetzt in den Kernzeiten zwischen 10 und 16 Uhr im SB-Betrieb geöffnet.