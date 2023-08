Mit den Konzerten von Wincent Weiss und Lea am vergangenen Wochenende mag die Premiere der neuen Reihe FN:Pop Geschichte sein, die Open-Air-Saison in Friedrichshafen ist es aber noch nicht. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. September geht schließlich das FAB-Festival im Kulturhaus Caserne in die siebte Runde. „Wir haben Acts dabei, die ihr nie wieder in so intimen Rahmen erleben könnt“, heißt es von den Veranstaltern.

Wer die Besucher im Caserne-Innenhof erwartet? Rapperin Juju zum Beispiel. Die Berlinerin, die nach Veranstalterangaben einer ganzen Generation rappender Frauen den Weg geebnet hat, ist Headlinerin am ersten Festivaltag, an dem auch Dilla auftritt. Die junge Künstlerin überzeuge nicht nur mit ihren englischen und auch deutschen Texten, sondern schmücke ihre Musik zudem mit einem noch nie vorher gehörten Klangbild. Weiter werden für Freitag die Independent-Band Kytes mit Feel-Good-Sound und Rapperin Rote Mütze Raphi angekündigt, deren Songs 2020 weit über zehn Millionen Mal gestreamt worden seien.

Vorverkauf Ein Tagesticket kostet 41,50 Euro, ein Wochenend-Ticket 65 Euro, jeweils zuzüglich Gebühren.

Tags darauf gehört die Bühne unter anderem der Band OK Kid. Diese habe dem oft verschmähten Deutsch-Pop ein neues Qualitätssiegel aufgedrückt und feiere das ganze Jahr über ihren zehnten Geburtstag – auch beim FAB-Festival, teilt das Kulturhaus Caserne mit. Am Samstag treten außerdem Sänger und Songwriter 1986zig sowie Ennio auf. Und bei Kasi mischen sich beschwingt-melancholische Indie Pop-Elemente mischen sich mit legerer Rap-Delivery und formlosen Gesangsmelodien.

Verlosung: Wochenend-Tickets zu gewinnen

Der SÜDKURIER verlost zweimal zwei Wochenend-Tickets für das FAB-Festival. Wer gewinnen möchte, nennt unter Telefon 01379 37050015 (50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend) das Stichwort „Caserne“, Name und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 17. August, 22 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch informiert.