Bodensee vor 1 Stunde

Kann sich ein Normalverdiener am Bodensee überhaupt noch ein Eigenheim leisten?

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Doch was bedeutet das für Menschen, die sich in der Region den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen? Wir haben zwei Experten gefragt.