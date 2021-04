Verwunderung und Erleichterung. Empörung und Enttäuschung. Trauer und Entsetzen. Selten hat ein Gerichtsurteil in letzter Zeit so viele Reaktionen und Emotionen ausgelöst wie das des Ravensburger Schwurgerichts vom 24. März. Da sprach der Vorsitzende Richter Veiko Böhm einen 27-jährigen Mann vom Vorwurf des Totschlags frei.

Der hatte bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Nacht zum 1. Juli 2020 in der Gemeinschaftsunterkunft in Meckenbeuren-Kehlen einen 34-Jährigen mit 15 Messerstichen getötet – aus Notwehr, so das Schwurgericht. Aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Denn sowohl Angehörige des Opfers als auch die Ravensburger Staatsanwaltschaft haben Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt.

Der Revision der Staatsanwaltschaft wird besondere Bedeutung beigemessen. Die hatte in dem Prozess eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und vier Monaten wegen eines Totschlags in einem minderschweren Fall gefordert. Das Gericht aber bezeichnete das Notwehrrecht als ein ganz starkes Recht, „und das halten wir hoch“. Bei der jetzt angestrengten Revision handle es sich deshalb um einen „Kampf zwischen zwei Institutionen“ ist zu hören.

Landgericht arbeitet noch an Abfassung des schriftlichen Urteils

Zur Zeit wird am Landgericht Ravensburg allerdings noch an der Abfassung des schriftlichen Urteils gearbeitet, antwortet Pressesprecher Matthias Mages auf Anfrage. So ein Urteil könne durchaus 100 Seiten und mehr umfassen, erfordere viel Zeit, und natürlich habe man den Ehrgeiz, „dass die Dinge halten“. Aber bis Anfang Mai muss das Urteil fertig sein.

Matthias Mages, Pressesprecher des Landgerichts Ravensburg | Bild: Walter Rundel

Dieser umfangreiche Schriftsatz geht dann an die Anwälte und die Staatsanwaltschaft, die wiederum einen Monat Zeit haben für ihre Stellungnahme, sprich Revisionsbegründung. Dann schickt das Landgericht die gesammelten Schriftsätze nach Karlsruhe.

Und jetzt zu den Erfolgsaussichten der Revisionen beim BGH. Von den jährlich rund 4000 BGH- Entscheidungen werden vier Fünftel ohne inhaltliche Begründung als „offensichtlich unbegründet“ zurückgewiesen. Überdurchschnittlich erfolgreich ist angeblich der relativ kleine Teil der Revisionen, die von Staatsanwaltschaften eingelegt wurden. Meist geht es dabei um die Höhe der Strafe.

Letzte Instanz Zur Bedeutung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe gibt es den schönen Spruch: über dem BGH ist nur noch der blaue Himmel. Soll heißen: hier getroffene Entscheidungen sind endgültig. Der Rechtsstreit ist zu Ende. Das Urteil erhält Rechtskraft. Im Jahr 2020 zählte das höchste deutsche Gericht als Prüfinstanz für Fälle schwerer Kriminalität über 3700 Revisionen. Der allergrößte Teil wurde allerdings „als offensichtlich unbegründet“ zurückgewiesen. Die Empfehlung dafür kommt von der Generalbundesanwaltschaft, die eingehende Urteile auf Rechtsfehler überprüft. Über die verbliebenen Revisionen entscheiden die Richter von fünf Strafsenaten. Für Urteile des Landgerichts Ravensburg ist der 1. Strafsenat zuständig. Vor einigen Monaten wies der BGH-Senat das Urteil gegen ein Mitglied einer Einbrecherbande nach der Revision durch den Strafverteidiger Achim Ziegler aus Biberach als „fehlerhaft“ zurück. In dem neuen Prozess wurde die Freiheitsstrafe um vier Monate verkürzt.

In der Hälfte der Fälle wurden diese beanstandeten Urteile vom BGH aufgehoben und zur neuerlichen Verhandlung zurückverwiesen. Der Bielefelder Strafrechtsprofessor Dr. Stephan Barton stellte dazu fest, dass Revisionen von Staatsanwaltschaften am BGH bevorzugt behandelt würden und „nach einem ungeschriebenen Gesetz“ fast immer die Chance einer Hauptverhandlung bekämen.

Die Erfolgsquote von Rechtsanwälten liege dagegen nur bei rund zehn Prozent. Dies sei auch damit zu erklären, dass manche Verteidiger nicht in der Lage seien, sachkundige Revisionsbegründungen zu schreiben.

Zur Statistik der Ravensburger Schwurgerichtskammer teilt das Landgericht mit: hier wurden seit 2020 14 Urteile gesprochen. Gegen sieben Entscheidungen wurde Revision eingelegt, fünf ohne Erfolg, zwei müssen noch vom BGH entschieden werden.

Rechtsanwalt Otto E. Grünvogel aus Engen, der im Messerstecher-Prozess die Interessen der Tochter des Opfers vertritt, meint denn auch, dass die oft fast reflexhafte Ankündigung der Revision nach einem Urteil auch als trostreicher Zuspruch für enttäuschte Angeklagte zu verstehen seien. Jetzt will er aber erst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.

Dagegen hat sich einem berührenden Schreiben die Mutter des Mädchens an den SÜDKURIER gewandt und ihre Situation geschildert. Empört verweist sie darauf, dass der Freigesprochene mehrfach gewaltsam aufgefallen sei und sie deshalb fürchtet, „dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis wieder etwas passiert“.

Nach Recherchen des SÜDKURIER sitzt der Angesprochene derzeit noch wegen anderer Straftaten in der Haftanstalt Hinzistobel bei Ravensburg. Dort könnte er jedoch Anfang Juli dieses Jahres entlassen werden. Ob und wo er die erst in Monaten zu erwartende Entscheidung des BGH erfährt und mit welchen Folgen, ist unklar. Am ersten Prozesstag, dem 17. März, hatte er nämlich auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden Richters Veiko Böhm geantwortet, in Deutschland wolle er auf keinen Fall bleiben…