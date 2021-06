Friedrichshafen/Romanshorn vor 3 Stunden

Kajakfahrer wird nach wie vor vermisst – inzwischen ist auch ein Ortungshund der DLRG im Einsatz

Ein 60-jähriger Mann, der mit einem aufblasbaren Kajak von Friedrichshafen-Manzell aus in Richtung Schweizer Bodenseeufer losgepaddelt war, gilt seit Sonntagabend als vermisst. Das leere Kajak wurde in der Nacht in der Seemitte zwischen Fischbach und Romanshorn gefunden. Die Suche dauert an.