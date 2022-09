Der junge Mann saß eigenen Angaben zufolge auf einer Parkbank im Bereich der Schlosskirche, als er von einem Unbekannten zunächst angesprochen und dann mit Schlägen attackiert wurde. Wie die Polizei mitteilt, ließ der Angreifer erst von ihm ab, als Zeugen ihn abhielten.

Der 23-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Angreifer flüchtete in Richtung Stadtbahnhof. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/7010 entgegen.