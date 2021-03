„Da dürfen Sie sich jetzt nicht beschweren“ kommentierte Richter Matthias Geiser den Urteilsspruch seiner Berufungskammer am Landgericht Ravensburg gegen einen 24-Jährigen. Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, so die juristisch korrekte Bezeichnung dessen, was sich in einer Mainacht 2020 im Stadtgebiet von Weingarten ereignete, muss der Mann 60 Tagessätze zu 50 Euro zahlen und für weitere zehn Monate auf Fahrten mit dem 260-PS-Auto verzichten. Trotzdem sagte der Verurteilte sichtlich erleichtert: „Wir nehmen das Urteil an.“

Das beschauliche Weingarten ist nicht das hochtourige Berlin. Aber auch in der Provinz haben es Polizei und Gerichte immer wieder mit illegalen Autorennen zu tun. Im Polizeipräsidium Ravensburg wurden ab Mai 2019 zehn Fälle angezeigt. 2020 waren es nach Auskunft von Pressesprecher Simon Göppert bereits 21 Fälle. Dabei waren zehn der 21 Tatverdächtigen unter 21 Jahren. Einschränkend erklärt Göppert, dass in vielen Fällen keine Autorennen „im klassischen Sinn“ vorlagen. In der Hälfte aller Fälle handelte es sich um Verfolgungsfahrten vor der Polizei.



In diesem Zusammenhang ist Wolfgang Rittmann vom Amtsgericht Tettnang ein Fall einer Flucht vor einer Polizeikontrolle mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Erinnerung. Das Urteil: eine mehrmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung und langer Führerschein-Entzug.

Seit 2017 gelten Autorennen als Straftat

„Der Gesetzgeber will diese Raserei nicht“, kommentierte Richter Geiser die seit 2017 erheblich verschärfte Rechtslage. Danach gelten die meist von jungen Männern verübten Autorennen nicht mehr wie früher als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat. Dazu heißt es im neuen Paragrafen 315d des Strafgesetzbuches, dass derartige Autorennen mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen bestraft werden. Werden Menschen verletzt, kann ein Rennen bis zu zehn Jahre Gefängnis nach sich ziehen.

„Ein Glück, dass nichts passiert ist“, kommentierte Richter Geiser den Vorfall vom Mai 2020. Kurz nach Mitternacht lieferte sich der Angeklagte ein Rennen gegen einen anderen Autofahrer über mehrere hundert Meter. Nach Geschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern – erlaubt sind 50 – wurde die Fahrt von Polizisten beendet. Ein Beamter soll hinterher geklagt haben: „Es war kaum zu schaffen, sie zum Stehen zu bringen.“

In erster Instanz war der Mann vom Amtsgericht Ravensburg zu 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt, die jetzt verhandelt wurde. Dabei sprach einiges für den jungen Mann. Er hat einen gesicherten Beruf, bereitet sich zudem auf die Fachhochschulreife vor, hat keinerlei Vorstrafen, andererseits aber noch 18 000 Euro Schulden aus dem Kauf seines PS-schweren Autos. „Sie sind kein notorischer Raser oder sonst irgendwie kriminell“, sagte der Richter. „Aber ein spürbares Urteil musste es geben.“