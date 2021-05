Friedrichshafen vor 3 Stunden

Junge Frau wird an Bushaltestelle beleidigt, geschlagen und bespuckt

Eine 18-Jährige ist am Sonntagabend an einer Bushaltestelle bei der Bodensee-Schule in Friedrichshafen von einer fünfköpfigen Gruppe Heranwachsender angegriffen und verletzt worden.