Insgesamt 86 junge Wissenschaftler haben am Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ Südwürttemberg teilgenommen. Dabei haben die beiden Gruppen im Alter von 15- bis 21 Jahren sowie bis 15-Jährige vielfältige Themen angesprochen. In Summe präsentierten sie am Freitag 38 Projekte im Dornier-Museum.

Wann sind Wahlen gerecht?

Colin Stastny (Heinrich-Suso-Gymnasium, Konstanz) und Theodor Müller (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) haben sich etwa mit dem Wahlsystem befasst. „Ultrafilter für mehr Gerechtigkeit“ lautet der Titel ihres Projekts. „Motiviert hat uns Trumps Wahlsieg 2016“, erklärt Stastny, „wir haben uns gefragt: Wie kann so ein großes Land so ein unfaires Wahlsystem haben?“ Schließlich habe der Präsident gar nicht die Mehrheit der Stimmen erhalten. Dann hätten sie nach Deutschland geschaut und festgestellt: Auch hier geht es nicht durchweg gerecht zu.

Mit vier Gerechtigkeitskriterien und einem mathematischen Modell errechneten die beiden dann: Eine Wahl ist nur gerecht, wenn es unendlich viele Wähler gibt. „Das ist in der Realität natürlich nicht umsetzbar“, kommentiert Müller. Mit einem Algorithmus, in den man unterschiedliche Systeme und Wählerzahlen einspeisen kann, wollen sich die beiden nun zumindest dem Maximalmaß an Gerechtigkeit annähern. Dabei gebe es auch Spielraum für Diskussion: „Bedeutet ein Diktator an der Spitze direkt 0 Prozent Gerechtigkeit?“

Das Problem Sammeltaxi

Direkt daneben sitzt Lucas Maximilian Braun, Schüler am Gymnasium Wilhelmsdorf, der mit seiner Simulation von Sammeltaxis diese effizienter gestalten mag. Angeregt dazu hat ihn einerseits die Erfahrung von Freunden, wie frustrierend es derzeit im Bereich Sammeltaxis zugehe: „In der Theorie sind sie eine tolle Lösung, in der Praxis wartet man leider oft viel zu lang.“ Seine Simulation zeige nun Taxirouten basierend auf den Fahrgastwünschen und optimiere das bisherige System. Ob das Ganze auf die Realität übertragbar sei? Er nickt: „Das wäre so anwendbar. Ich arbeite zwar derzeit mit Zufallsadressen, aber man könnte hier genauso echte Adressen eintragen.“

Stefanie Pick spricht hingegen begeistert von den Erkenntnissen, die sie gemeinsam mit Kristin Pick und Alexandra Bohl über Fledermäuse in Friedrichshafen gewinnen konnte. „Wir sind ein Jahr lang abends nach draußen gegangen und haben die Fledermäuse mit einem Detektor gemessen, der die Arten anhand ihrer Rufe bestimmt.“ Dabei hätten sie festgestellt, dass nicht nur in der Natur, sondern auch in der Vorstadt besonders viele Fledermäuse vorkämen und obendrein seltene Arten wie die Mopsfledermaus feststellen können. Sie schmunzelt, bevor sie erklärt: „An der für viel teures Geld gebauten Fledermausbrücke in Fischbach gibt es am wenigsten Fledermäuse.“

Auch Anne Sophie Hack und Miu Hösl wollten mit ihrem Projekt etwas für die Umwelt tun: Die Elftklässlerinnen des Heinrich-Suso-Gmynasiums Konstanz haben sich von einem offenen Kamin zuhause inspirieren lassen. Hack erklärt: „Gerade im Winter haben wir den oft an, das ist ja auch gemütlich. Gleichzeitig ist die Verbrennung umweltschädlich.“ Die Asche, die am Ende übrig bleibe, habe sie dann auf die Idee gebracht, eine Art Kreislauf zu schaffen und mit der Asche die Luft wieder zu reinigen. „Auch muss man Asche nicht extra schaffen, sie ist ja ein Abfallprodukt.“

Auch wenn die beiden sich über den Platz auf dem Siegertreppchen freuen, sei das nicht der Grund, beim Wettbewerb mitzumachen. „Wir sind zum zweiten Mal dabei und es ist auch einfach interessant, die anderen Projekte kennenzulernen“, betont Hösl.