Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Gefahr dem Polizeibericht zufolge gemeldet. Beamte trafen die Jugendlichen an und übergaben sie an die Eltern, heißt es weiter. Gegen die beiden Teenager seien Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet worden.

Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch die Obstwürfe behindert oder gefährdet wurden, wenden sich unter Telefon 0 75 41/70 10 an die Polizei.