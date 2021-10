Zu der Auseinandersetzung kam es laut Polizeibericht am Montagmittag, kurz vor 13 Uhr, hinter dem Gebäude eines Lebensmittelmarktes am Bahnhofplatz. Den Angaben des 16-jährigen Opfers und einer Zeugin zufolge sei der Jugendliche von einem 15- und einem 16-Jährigen zunächst mehrfach verfolgt und dann mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen worden. Danach hätten die beiden ihn niedergerungen, am Boden nochmals auf ihn eingeschlagen und erst von ihm abgelassen, als die Zeugin sie aufforderte, aufzuhören, heißt es im Polizeibericht weiter.

Durch den Angriff erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht. Eine Streife des nahegelegenen Bundespolizeireviers Friedrichshafen, zu dem sich die Zeugin mit dem Opfer begeben hatte, konnte die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und deren Personalien feststellen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen das Duo und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.