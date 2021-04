Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit einer 22-jährigen Frau zu Fuß an der Rotach unterwegs, als sich fünf Jugendliche von hinten näherten. Ein etwa 17-jähriger Jugendlicher, 1,75 Meter groß und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem Sportpullover bekleidet, zog den 23-Jährigen zunächst am Rucksack. Als sich der Spaziergänger daraufhin umdrehte, wurde er laut Polizei unvermittelt von demselben Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Weiter gab der Tatverdächtige an, dass er sich an der Begleiterin des Mannes vergehen werde.

Friedrichshafen/Meckenbeuren Verstöße gegen Corona-Verordnung: Polizei löst Zusammenkünfte in Friedrichshafen und Meckenbeuren auf Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem eine bislang unbekannte Zeugin hinzukam und die Jugendlichen bemerkten, dass die Polizei verständigt wurde, flüchteten sie. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet die Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.