Das Angebot richtet sich explizit an Privatpersonen. „Wir hatten schon vor Weihnachten Anfragen von Firmen. Dort führen wir bereits Testungen durch“, erklärt Claudia Bangnowski, Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bodensee Oberschwaben/Bodensee auf SÜDKURIER-Anfrage. „Nun möchten wir als Hilfsorganisation auch Privatpersonen die Möglichkeit für einen Schnelltest geben.“

Ab Dienstag, 12. Januar werden Schnelltests dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Bereich der Dienststelle der Johanniter in der Schnetzenhauser Straße 2 vorgenommen. Wer sich testen lassen möchte, muss sich vorab anmelden. Ein Test kostet 35 Euro, heißt es weiter. Das Ergebnis werde innerhalb von zwei Stunden per Telefon oder E-Mail mitgeteilt.

Für die professionelle Corona-Testung stehen laut Mitteilung der Johanniter speziell geschulte Mitarbeiter zur Verfügung. Getestet werde im „drive-through“-Verfahren, die Personen bleiben während der Testung also in ihrem Auto sitzen. In Ausnahmefällen sei ein Schnelltest auch ohne Fahrzeug bei den Johannitern durchgeführt werden.

Informationen und Anmeldung unter www.johanniter.de/oberschwaben-bodensee. Falls die Anmeldung über das Internet nicht möglich ist, ist die Johanniter-Unfall-Hilfe unter Telefon 0 75 41/3 83 10 erreichbar, E-Mail: schnelltest.friedrichshafen@johanniter.de