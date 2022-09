Jörg Stratmann übernimmt den Vorstandsvorsitz der Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS). Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Stratmann trete zum 15. November die Nachfolge von Andreas Schell an, der seinen Rücktritt im April angekündigt hatte und Chef beim Energiekonzern EnBW in Karlsruhe wird. Zum 1. Dezember werde zudem Andreas Strecker in den RRPS-Vorstand eintreten. Er sei vom Aufsichtsrat zum neuen Finanzvorstand ernannt worden.

Stratmann, promovierter Wirtschaftsingenieur, baute dem RRPS-Pressetext zufolge zuletzt als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung beim Automobilzulieferer Mahle in Stuttgart „maßgeblich das Geschäft außerhalb des Gebiets der Verbrennungsmotoren hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die E-Mobilität aus und erschloss erfolgreich neue Geschäftspotenziale auf Grundlage nachhaltiger Technologien für die globalen Märkte“. Zuvor sei er in verschiedenen internationalen Positionen für die Siemens AG und in führenden Funktionen bei Mahle tätig gewesen.

Stratmann freut sich auf „spannende und sehr reizvolle Aufgabe“

„Er bringt umfangreiche Erfahrungen mit der Energiewende und den sich daraus ergebenden wertvollen Wachstumschancen mit, von denen der gesamte Konzern profitieren wird“, wird Warren East, Vorstandsvorsitzender des RRPS-Mutterkonzerns Rolls-Royce, in der Mitteilung zitiert. Tufan Erginbilgic, ab Januar 2023 Rolls-Royce-CEO, sagt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jörg Stratmann und dem gesamten Team von Power Systems, um aus dem starken Auftragsbestand profitables Wachstum zu erzielen und weiteren Wert aus der strategischen Umstellung auf nachhaltigere Energielösungen zu generieren.“

Stratmann werde in der Transformation von RRPS auf dem Weg zu einem globalen Entwickler und Anbieter von nachhaltigen Energie- und Antriebslösungen mit seinem breiten Horizont neue Impulse setzen, so die RRPS-Aufsichtsratsvorsitzende Jasmin Staiblin. Der künftige Vorstandsvorsitzende selbst freut sich den Unternehmensangaben zufolge auf eine „spannende und sehr reizvolle Aufgabe“. RRPS habe ihm zufolge sehr gute Voraussetzungen, die Transformation erfolgreich zu gestalten. „Das Unternehmen hat eine eindrucksvolle Geschichte und ist bekannt für seine technologische Kompetenz“, so Stratmann.

Andreas Strecker, künftiger RRPS-Finanzvorstand verfügt laut Mitteilung über umfangreiche Erfahrungen im Finanzmanagement internationaler Unternehmen, vor allem in der Automobil- und Industriebranche. Er war zuletzt bei Accuride Wheels, einem Zulieferer der weltweiten Nutzfahrzeugindustrie, tätig. Er freue sich sehr, „in dieser wichtigen Phase zu RRPS zu stoßen“, in der der Konzern seinen Kunden den Übergang zu klimaneutralen Produkten und Lösungen in allen seinen Märkten ermöglichen wolle, wird Strecker zitiert.

Andreas Strecker ist ab Dezember 2022 Finanzvorstand von Rolls-Royce Power Systems. | Bild: Robert Hack/RRPS

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen CEO und einen CFO zu berufen, denen das Gleichgewicht zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen in Deutschland nicht fremd ist und die zudem internationale Erfahrung mitbringen“, sagt Thomas Bittelmeyer, Betriebsratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates von Rolls-Royce Power Systems.