Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, ein voraussichtlich heißer Sommertag in Friedrichshafen beginnt. Da erscheint der Auftrag, für den Günther und Hans-Werner Dietz gerade den Schiffskran am Hinteren Hafen ansteuern, deutlich verlockender als ein Tag im Büro. Günther Dietz ist Geschäftsführer der Bodensee-Taucher GmbH, einem Tauch- und Bergungsunternehmen. Und dessen Auftrag an diesem Morgen hängt mit dem merkwürdig anmutenden Gerät zusammen, das schon auf einem Tieflader bereitliegt.

Bild: Bömelburg, Christina

Mitten im Juli gehört dieses Gerät – ein Brunnen – hier eigentlich nicht hin. Wurde er doch eigentlich schon Ende Mai gewassert und an seinen angestammten Platz vor der Freitreppe geschleppt. Keine zwei Wochen später war von der Seefontäne aber schon wieder nichts mehr zu sehen. Zur Fehlersuche wurde der Brunnen zunächst zurück an Land und schließlich zum Betriebshof der Städtischen Baubetriebe gebracht. Inzwischen wurde der Schaden an der Pumpe laut Stadt von einer Fachfirma behoben. Sodass am Dienstagmorgen nun erneut die Bodensee-Taucher – und auch Kranführer Uwe Werner in dieser Sache gefragt sind. Werner lässt die Fontäne vorsichtig wieder in Richtung See schweben.

Bild: Bömelburg, Christina

Video: Christina Bömelburg

Seegars macht die Montage etwas mühselig

Schon im Hafenbecken ist zu erahnen, was die Montage in der darauf folgenden Stunde etwas mühseliger machen wird: Seegras, Seegras und noch mehr Seegras. Den Brunnen im Schlepptau geht es schließlich mit gerätschonenden knapp fünf Stundenkilometern an der Häfler Promenade vorbei.

Video: Christina Bömelburg

Kleine Bojen wirken wie eine Orientierungshilfe, an ihnen ist aber vor allem fixiert, was sonst im Seegras kaum auszumachen sein dürfte: die Ankerketten und die Stromkabel, an denen die Fontäne wieder fixiert und angeschlossen werden muss.

Friedrichshafen Fontäne ist fertig für den Winterschlaf Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Bömelburg, Christina

„So kalt ist das ja gar nicht“, witzelt Hans-Werner Dietz. Er könnte Ruheständler sein, sagt er, packt aber stattdessen lieber bei den Bodensee-Tauchern mit an. Während ihn nur etwas Spritzwasser erwischt hat, ist sein Bruder Günther Dietz ins Wasser gesprungen. Während der Taucher die Fontäne fixiert, blubbert es an der Wasseroberfläche nur noch dann und wann.

Video: Christina Bömelburg

Seegras kommt derweil nicht nur dem Taucher mitunter in die Quere.

Bild: Bömelburg, Christina

Auch Florian Heller, beim Bauhof für Schlosserei und Brunnen zuständig, und Hans-Werner Dietz ziehen zunächst mehr als nur die Stromkabel, die für den Betrieb der Pumpe und der Strahler sorgen, an Bord.

Bild: Bömelburg, Christina

Friedrichshafen Nur zwei Wochen nach Saisonstart: Die Zeppelin-Seefontäne sprudelt nicht mehr Das könnte Sie auch interessieren

Seit 1993 sprüht das Wasser hier im Sommer

Rund eine Stunde nach dem Aufbruch am Hinteren Hafen ist der Brunnen der Seefontäne aber wieder dort fixiert, wo er nun bis zum Herbst bleiben soll. Seit 1993 sprüht das Wasser hier im Sommer um die 30 Meter in die Höhe. Pro Stunde fördert die Fontäne rund 125 Kubikmeter Seewasser. Bleibt die Frage: Fehler tatsächlich behoben? Das Schiff der Bodenseetaucher ist noch nicht wieder losgebunden, als ein Blick zurück zeigt: Fehler behoben, läuft!