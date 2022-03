Die Chronologie des Projekts Karl-Olga-Park reicht inzwischen weit zurück: Schon 2010 wurde über die Zukunft des städtischen Alten- und Pflegeheims diskutiert. Man entwickelte das ambitionierte Konzept eines modernen Gesundheits- und Pflegezentrums, das alte Karl-Olga-Haus (KOH) sollte abgerissen werden.

Die Freunde des KOH sammelten daraufhin mehr als 4000 Unterschriften, forderten einen Erhalt des historischen Gebäudes. Mit einem Kompromissvorschlag einigte man sich auf einen Teilerhalt. 2015 platzte das Großprojekt mit dem Ausstieg des Klinikums, übrig blieb neben dem Erhalt des Ursprungsbaus von 1892 und der Kapelle, die umgebaut und anderweitig genutzt werden sollten, ein Neubau für das Altenpflegeheim mitsamt einer Kindertagesstätte.

Beschluss von 2014 wird angepasst

Nachdem es zuletzt ruhig um das Projekt geworden war, stand es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wieder auf der Tagesordnung. „Mit dieser Vorlage bereiten wir die nächsten Schritte vor“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand. Eine Überraschung dabei: Vom Bestand soll mehr erhalten werden, als 2014 vorgesehen. „Der Beschluss des Gemeinderates vom 28.07.2014, nur Kapelle und Schlossbau zu erhalten, und den Rest abzubrechen, wird angepasst“, heißt es dazu in der Vorlage. Vielmehr bleibe nun das Bestandsgebäude erhalten.

Damit könnte etwa die Küche des Karl-Olga-Hauses in Betrieb bleiben, ergänzend könnten im Bestandsgebäude ein Bistro, ein Café oder ein kleiner Laden als Ort der Zusammenkunft in das Gesamtkonzept eingebunden werden. Neben einer Nutzung für Vereine und Institutionen seien die Räume auch als Wohnräume denken, etwa für den Bereich Mehrgenerationen-Wohnen oder (alters-)gemischte WGs. Die Verwaltung soll dafür das Nutzungskonzept weiter ausarbeiten und mit entsprechenden Kostenberechnungen versehen.

Werner Nuber (SPD) | Bild: Georg Wex

Während die Nachricht über den Erhalt des Bestands überwiegend positiv aufgenommen wurde, Werner Nuber (SPD) diesen beispielsweise für „angemessen und richtig hielt“, die Grünen mit etwas Fantasie viele Spielräume für das Bestandsgebäude sehen und sich Philipp Fuhrmann vom Netzwerk sogar ungemein darüber freute, „dass das Gebäude jetzt in Gänze stehen bleiben darf“, sprach sich ein Teil der CDU auch mit Blick auf die Kosten für die Ertüchtigung des Gebäudes – die schon vor acht Jahren mit rund 15 Millionen Euro beziffert worden seien – für ein Festhalten an den Plänen von 2014 aus. Auch in der FDP hätte man sich gewünscht, dass Kosten und Nutzungsmöglichkeiten vor der Abstimmung beziffert worden wären.

Dagmar Hoehne | Bild: Verena Hoehne

Für den Neubau des Karl-Olga-Parks wurde die Verwaltung beauftragt, das Bebauungsplanverfahren vorzubereiten. Mit dem Neubau soll ein moderner und zukunftsfähiger Ersatzbau für das Karl-Olga-Haus geschaffen werden. „Wir sind froh, dass das Projekt in Gang kommt. Wir machen schon lange genug daran herum, die Menschen warten auf Pflegeheim und Kindergarten“, sagte etwa Dagmar Hoehne (Freie Wähler). Das Gremium stimmte allen Punkten der Sitzungsvorlage mehrheitlich zu.