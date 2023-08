Jetzt sind sie also wieder aus, die Ampeln, die in der Friedrichstraße zuletzt für ein gehöriges Verkehrschaos gesorgt hatten. Am Donnerstagvormittag wurden drei provisorische Zebrastreifen markiert und die Ampeln abgeschaltet.

Schritt wurde vergangenen Freitag angekündigt

Dass die Ampeln wieder außer Betrieb genommen werden sollen, hatte die Stadtverwaltung schon vergangenen Freitag angekündigt. Dafür mussten zunächst allerdings die Polizei und weitere Träger öffentlicher Belange angehört werden. Auch die Anforderungen an die Beleuchtung mussten ausgearbeitet werden.

Zuvor hatte es zahlreiche Beschwerden über Verkehrsbehinderungen gegeben. Auf der städtischen Beteiligungsplattform und in den sozialen Netzwerken hatten die Menschen ihren Unmut geäußert. Warum es überhaupt zu langen Staus gekommen war, hatte die Stadt so begründet. Es habe bis zu 30 Prozent mehr Kfz-Verkehr in der Friedrichstraße gegeben als ursprünglich prognostiziert und für die Ampelschaltung vorgesehen.

Ampel für 6900 Fahrzeuge ausgelegt

Vor dem Umbau der Friedrichstraße fuhren am Tag zwischen 15.200 und 19.000 Fahrzeuge über die Friedrichstraße, danach waren zwischen 7400 und 9000. Ausgelegt ist die aktuelle Ampelschaltung allerdings für nur rund 6300 Fahrzeuge. Daher sei es vor allem im Berufsverkehr zu Staus und Verzögerungen gekommen, die sich auch auf die Busse ausgewirkt hätten.

Auch am Dienstag hatten sich wieder längere Staus auf der Friedrichstraße gebildet.

Für Fußgänger wurden drei gelbe Zebrastreifen markiert: Zwei zur Querung der Friedrichstraße an der Einmündung der Riedleparkstraße sowie einer zur Querung der Karlstraße bei der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses am See. Darüber hinaus gelten die ausgeschilderten Vorfahrtsregeln.

Die neue Regelung gilt zunächst über den Sommer. Bis zum Herbst will die Stadt dann eigenen Angaben zufolge nochmals neu prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, um sowohl die gewünschte Reduzierung des Verkehrs zu erzielen, als auch für Busse, Radfahrer und Fußgänger eine gute Lösung zu finden. Dazu will die Stadt dann auch nochmals an mehreren Stellen aktuelle Verkehrszahlen erheben.