Betroffen war etwa der Spielplatz an der Oberhofstraße. Die Stadt Friedrichshafen erklärt diese Verzögerung auf Nachfrage jetzt wie folgt: „Das Land hat den Kommunen erst am Dienstagabend die Empfehlungen zur Wiedereröffnung der Spielplätze am Mittwoch zukommen lassen.“

Wieder geöffnet, aber noch nicht beschildert: Der Spielplatz am Hinteren Hafen. | Bild: Lena Reiner

Die tatsächlich geöffneten Spielplätze in der Innenstadt kamen dazu ganz ohne Hinweisschilder aus, was für weitere Verwunderung sorgte. Das Land Baden-Württemberg riet zu zehn Quadratmetern pro Kind und entsprechenden Aushängen – angepasst an die Größe des jeweiligen Spielplatzes. Auch dazu nahm die Stadt Stellung: „Die Stadt Friedrichshafen wird sich an diesen Empfehlungen orientieren und die Spielplätze bis spätestens im Laufe des Freitags entsprechend ausschildern.

Da es in Friedrichshafen rund 70 Spielplätze gibt, war es nicht möglich, alle Spielplätze am gleichen Tag zu öffnen. Im Laufe des Donnerstagvormittags waren dann alle Spielplätze geöffnet. Auf den Schildern wird neben den Hinweisen zu Verhaltensregeln auch für jeden Spielplatz die Angabe der maximalen Anzahl der Kinder, die gleichzeitig den Spielplatz nutzen dürfen, zu finden sein.“