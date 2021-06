Als der Mann die Tochtergesellschaft einer Kette Ende 2017 übernommen hatte, war diese bereits zahlungsunfähig. Zuvor hatte der nun Angeklagte über mehrere Jahre Erfahrung als Geschäftsführer eines Fitnessstudios in Friedrichshafen gesammelt. Er habe also gleich einen Insolvenzantrag gestellt, beteuerte er am Montag während der Verhandlung am Amtsgericht Tettnang.

Den Antrag hatte er allerdings beim Amtsgericht in Konstanz eingereicht, wo das Mutterhaus der Kette seinen Sitz hatte. Das ist aber nicht zuständig, da der Firmensitz in Brandenburg eingetragen war. Das Schreiben, das den Mann über diese Nichtzuständigkeit informieren sollte, kam nach seinen Angaben nach jedoch nicht bei ihm an.

Als Kontaktadressen hatte der Angeklagte neben seiner privaten am Bodensee den Geschäftssitz der GmbH in Brandenburg angegeben. Dort lief die Post und damit die Information, dass die Zuständigkeit für den Insolvenzantrag in Potsdam liegt, ins Leere, da der Geschäftsbetrieb bereits eingestellt worden war. Ein Schreiben an die Privatadresse, die später als letzter Firmensitz verzeichnet war, habe es nicht gegeben, beteuerten der Angeklagte und sein Anwalt.

Ein Sekretariatsfehler? Anwalt fordert Einstellung des Verfahrens

Es handle sich um einen Sekretariatsfehler in Konstanz. „Das liegt sowas von glasklar auf dem Tisch“, sagte der Verteidiger. Er forderte die Einstellung des Verfahrens, da ja anschließend habe geklärt werden können, dass nun Ravensburg zuständig sei. Hier wurde das Insolvenzverfahren mittlerweile auch eröffnet. Bis es so weit war, sind allerdings 13 Monate ins Land gezogen. Mit zu dieser Misere beigetragen hatte unter anderem ein nicht funktionierender Nachsendeauftrag des Angeklagten.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 50 Euro. Richterin Franziska Fischer-Missel war zudem aufgefallen, dass man zwischen der Zustellung des Bescheids und der endgültigen Einreichung des Insolvenzantrags durch den Anwalt des Angeklagten weitere 20 Tage hatte verstreichen lassen. Eine plausible Erklärung dafür gab es nicht. „Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen“, sagte der Angeklagte. „So ein Fehler sollte mir nicht mehr passieren.“ Neben einem Bußgeld von 1500 Euro muss er auch die Kosten des Verfahrens tragen.