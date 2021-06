„Der plötzliche Rückzug der Ryanair von der Strecke kam für das Management nach intensiven Verhandlungen überraschend“, heißt es in einem Pressetext der Flughafenbetreiber. Für zukünftige Entwicklungen befinde man sich allerdings weiterhin im Austausch. Die nunmehr besiegelte Zusammenarbeit mit der spanischen Fluggesellschaft Alba Star führt den Airport-Angaben nach sogar zu einer für viele Pauschalreisende deutlich besseren Lösung zur Anbindung von Mallorca an unsere Region.

Alba Star, 2009 gegründet, hat ihren Sitz in Palma de Mallorca. Der erste Flug ab Friedrichshafen wird laut Mitteilung am 29. Juli und somit rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien starten. Aktuell seien bis zum Ende der Sommerflugsaison, also bis 6. November, jeweils donnerstags und sonntags Flüge nach Palma de Mallorca geplant.