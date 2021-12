von Claudia Wörner, Lena Reiner, Corinna Raupach

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt in der Alarmstufe zwei für Hallenbäder die 2G-Plus-Regel. Daniela Zweifel ist Abteilungsleiterin der städtischen Bäderbetriebe und weiß: Für die Mitarbeiter des Sportbades, die an der Kasse eingesetzt werden, bedeutet diese Vorgabe zusätzlichen Arbeitsaufwand. So müssen sie nicht nur das Eintrittsgeld der Bade- und Saunagäste kassieren, sondern auch deren Impf- beziehungsweise Genesenenstatus in Verbindung mit einem amtlichen Ausweisdokument kontrollieren.

Einlasskontrolle im Friedrichshafener Sportbad: Mitarbeiterin Olga Fricinger nimmt die Impfnachweise und Tests unter die Lupe. | Bild: Claudia Wörner

Die Besucher des Sportbads seien jedoch in den meisten Fällen sehr gut vorbereitet, sodass sie schnell überprüft werden könnten, sagt sie. Zu hoch frequentierten Zeiten wie zum Beispiel am Wochenende oder an Feiertagen seien wegen des zusätzlichen Aufwands immer zwei Kassenkräfte pro Schicht eingeplant. „Wir sind aber dankbar, dass das Sportbad weiterhin geöffnet ist und wir unseren Bade- und Saunagästen schöne Stunden bereiten können“, betont Daniela Zweifel.

Kunden zeigen Verständnis für 2G- und 2G-Plus-Regel

Ähnliche Erfahrungen macht man beim Medienhaus am See. „Unsere Kunden spiegeln die Gesellschaft wider, aber die Reaktionen auf unsere Umsetzung von 2G beziehungsweise 2G Plus fallen überwiegend positiv aus“, berichtet die stellvertretende Leiterin Bernadette Kees. Die meisten Besucher seien verständnisvoll und bereits an die Regeln gewöhnt.

Hilfreich sei in der aktuellen Situation das Testzentrum direkt vor der Tür. Aber auch ungeimpfte Menschen könnten das Angebot des Medienhauses nach wie vor nutzen. „Medienwünsche können telefonisch bestellt oder auf unserer Webseite eingegeben und abgeholt werden. Da wir für alle eine Lösung bieten, bleiben eventuelle Diskussionen klein“, sagt Kees.

Zu den Öffnungszeiten sei im Medienhaus jeweils ein Mitarbeiter zur Kontrolle am Eingang abgestellt. „Das ist zwar ein ziemlicher Aufwand für uns, aber wir bekommen es hin“, so Kees. „Einer nach dem anderen, so wie überall.“

Sinfonieorchester kontrolliert sich selbst

Am Eingang des Cinema im Karl-Maybach-Museum sitzt Michael Wolf mit einer Liste. Kein Musiker des Sinfonieorchesters Friedrichshafen kommt an ihm vorbei in den Probenraum – er kontrolliert den Impf- oder Teststatus. Eine kleine Schlange hat sich gebildet, in der die Vereinsmitglieder nach Handys suchen oder Zertifikate zücken. Da er die Einzelnen kennt, geht es zügig voran.

Die Listen für die Kontrolle sind schon vorbereitet, Michael Wolf muss nur noch abhaken. Links im Bild Stefanie Osterried, rechts Andrea Diersch | Bild: Corinna Raupach

„Das klappt gut, weil alle mitziehen. Viele sind auch schon geboostert“, sagt Wolf, Cellist und Mitglied im Vereinsvorstand. Wer weder die dritte Impfung noch einen tagesaktuellen Test vorweisen kann, kommt eine halbe Stunde früher und lässt sich vor Ort testen. Zwei Mitglieder sind dafür qualifiziert. „Einige Mitspieler kommen allerdings leider nicht mehr zu den Proben, weil sie nicht geimpft sind“, sagt Wolf.

Auf Einhaltung der Corona-Regeln wird streng geachtet

Das Orchester probt für sein Konzert am Vorabend des vierten Advents. Schon um den gemeinsamen Auftritt nicht zu gefährden, achten die Musiker auf die Corona-Regeln: Die Stühle stehen mit Abstand, jeder bringt den eigenen Notenständer mit, in der Pause unterstützen großen Ventilatoren den Luftaustausch im Probenraum. In den vergangenen Monaten hat der Vorstand über jede neue Regelung per E-Mail informiert, manchmal mehrmals in der Woche, erzählt Wolf.

„Dieser eine Tag mit 2G Plus war eine Katastrophe.“ Reinhard Klumpp, Restaurantbetreiber

Reinhard Klumpp führt in Friedrichshafen die Restaurants Wirtshaus am See, Bella Vista und den Bahnhof Fischbach. Er erinnert sich genau an die Stunden, in denen in Baden-Württemberg kurzzeitig 2G Plus für alle, egal ob Geboostert oder nicht, galt. Kurz darauf wurde die Regel aufgeweicht, sodass dreifach Geimpfte sowie Menschen, deren zweite Impfung nicht länger als sechs Monate her ist, keinen zusätzlichen Test für einen Restaurantbesuch brauchen.

„Dieser eine Tag mit 2G Plus war eine Katastrophe, das muss man klar sagen. Da war gar nichts los, die Leute waren enorm verunsichert. Auch aktuell ist es deutlich leerer als normalerweise“, erzählt Klumpp.

Umsetzung der 2G-Kontrollen klappt gut

In den zehn Jahren, die er jetzt in Friedrichshafen sei, habe er die Innenstadt noch nie so leer erlebt wie jetzt. Das sei aber überall so, auch Kollegen in Stuttgart berichteten ihm von teilweise leeren Lokalen. Trotzdem gibt Klumpp sich optimistisch: „Ich denke aber, das wird sich wieder einpegeln, wenn diese erste Angst weg ist durch die Verschärfung der Maßnahmen. Was die Umsetzung an sich angeht, bin ich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hätte damit gerechnet, dass die Stammgäste, die wir sonst haben und die ungeimpft sind, trotzdem kommen und mich bitten, ein Auge zuzudrücken, weil man sich doch kennt.“

Reinhard Klumpp vor dem Wirtshaus an der Uferpromenade, das er den gesamten Winter über geöffnet halten möchte. | Bild: Lena Reiner

Doch das sei nicht passiert, die Ungeimpften blieben freiwillig weg und es habe bisher keine Diskussionen gegeben. Auch sonst zeigten die Leute bereitwillig ihre QR-Codes und Ausweise und hielten sich an die Regeln, erzählt er. „Nur zwei älteren Gästen musste ein Mitarbeiter zeigen, wie man den Code überhaupt aus der Apotheke holt, aber das war ja kein Weigern an sich, sondern die wussten einfach nicht über die technische Seite Bescheid.“

Ein negatives Erlebnis habe einer seiner Mitarbeiter gemacht: „Einmal war eine Gruppe junger Leute da, die haben dann meinem Mitarbeiter gegenüber behauptet, sie würden den Chef kennen, um mit dem gelben Impfpass ins Restaurant zu kommen. Doch mein Mitarbeiter hat gut reagiert und die Gruppe ist dann auch wieder gegangen.“

Im „Flieger“ kennt man Beschwerden von Geimpften und Ungeimpften

Negative Erfahrungen macht auch Hardy Huber, Wirt der Kneipe und Musikbühne „Flieger“ in Tettnang: „Wir erleben die Spaltung der Gesellschaft auch bei uns in der Kneipe. 90 Prozent von dem, was an den Tischen und der Theke gesprochen wird, handelt von Corona.“ Und auch den Angestellten gegenüber werde das deutlich: „Als wir angefangen haben, Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen zu machen, wurden wir von den Ungeimpften dafür angegangen. Jetzt beschweren sich die Geimpften, dass es leichtsinnig sei, dass wir überhaupt noch Veranstaltungen haben. Man kann es aktuell niemandem recht machen.“

Hardy Huber, hier eine Archivaufnahme aus dem vergangenen Jahr, spürt die Spaltung der Gesellschaft beim Thema Corona auch in seiner Kneipe „Flieger“ in Tettnang. | Bild: Lena Reiner

Hardy Huber sagt, er vermisse oft die Mitte bei den Reaktionen. Zwischen Forderungen nach kompletter Schließung einerseits und nach Verzicht auf jegliche Corona-Regeln andererseits gebe es aktuell kaum moderate Meinungen. „Aber es bringt ja nichts; ich kann mich ärgern oder wie Rumpelstilzchen umeinander gehen. Ich versuche einfach, das zu machen, was ich machen kann, und zwar unter der bestmöglichen Einhaltung der Regeln“, sagt er.

Raucherraum wird zur Corona-Teststation

So habe man vor Kurzem bei einem Konzert, das mit 50 Prozent Auslastung stattfand, alle Gäste getestet – egal ob diese geboostert gewesen seien oder nicht. „Wir haben den Raucherraum zur Teststation gemacht. Da haben zwar ein paar Leute kurz gemeckert, aber dann haben alle mitgemacht“, erzählt er.

So sei es aktuell möglich, weiter Konzerte mit Livemusik zu veranstalten; und auch mit 35 Leuten könne eine super Stimmung entstehen, spricht Hardy Huber aus Erfahrung. Dabei sei so ein Konzerttag für den „Flieger“ nicht selten eine Nullrunde. „Eins muss man sagen: Egal ob 2G oder 3G – wirklich Geld verdienen kann man damit nicht. Doch ich sage mir dann: Wenn ich nichts mache, komme ich auch auf Null raus. Dann lieber eine Null mit Spaß als eine Null mit Nichts und Grätigkeit.“