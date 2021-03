Friedrichshafen vor 2 Stunden

In Friedrichshafen sollen zwei Testzentren eingerichtet werden

Die Stadt Friedrichshafen arbeitet einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge mit Hochdruck an der Organisation von zwei Testzentren für sogenannte Bürgertests. Ein kleineres Testzentrum soll in der Innenstadt entstehen, ein größeres an einem zentralen Standort.