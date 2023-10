Beim Aufbau der Stände werden alle noch ordentlich nass. „Da haben wir gemerkt, dass das wirklich dicht ist“, deutet Monika Bittner vom Stand von „Therapie und Pädagogik am Bodensee“ auf das Dach des Pavillons über ihnen. Von 12 bis fast 16 Uhr blieb es für das Programm beim verkaufsoffenen Sonntag trocken.

Andrea Hutt stellt eine neue Apfelsorte vor. | Bild: Lena Reiner

Sam Kretschmer von Botanix Gins ist überzeugt: „Die Sonne kommt auch noch, es haben alle brav ihr Frühstück aufgegessen.“ Sie wird Recht behalten. Aurelia und Theresia gehören zu den ersten Kindern, die mit dem Karussell fahren. „Die beiden haben heute Namenstag: Wir haben daher gesagt, wir müssen etwas für die Kinder machen“, sagt Vater Alexander Koffner. Ernster geht‘s linker Hand des Fahrgeschäfts zu. Barbara Wagner steht am Glücksrad des eine-Welt-Vereins, wer dreht, bekommt eine Frage gestellt. Wie lange dauert es etwa, bis eine Plastikflasche im Meer abgebaut wird? Nach 450 Jahren ist sie vollständig zerfallen, die Partikel bleiben dann allerdings für immer.

Friedrichshafen Die schönsten Bilder vom Verkaufsoffenen Sonntag Das könnte Sie auch interessieren

Am Romanshorner Platz gibt es eine besondere Verkostung. Andrea Hutt vom gleichnamigen Biohof bietet sechs Sorten Äpfel in Schnitzen an; darunter eine komplett neue Sorte. „All die Sorten anzubieten, die wir anbauen, hätte den Rahmen gesprengt“, sagt sie, während zwei Testesser sich direkt noch mal Schnitze von der neuen Sorte nehmen; sie überzeugt. Optikerin Andrea Steinhauser freut sich über neugierige Kunden, auch wenn meist nur geschaut werde. Anneliese Steinebach und Elfriede Hardt sind Touristinnen aus dem Rheinland; sie genießen den Einkaufsbummel: „Es gibt hier noch mehr Läden als bei uns in der Innenstadt, das ist toll.“ Sie haben den morgendlichen Regen für eine Katamaranfahrt genutzt. „Man muss das Beste aus allem machen“, sagt Hardt.